К врачу без направления: Минздрав просят разрешить прямую запись для пациентов с хроническими заболеваниями

13:17, 17 апреля 2026
Речь идет о возможности напрямую записываться к профильным врачам без визита к семейному.
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, что цифровизация государственных сервисов не должна быть формальной и должна прежде всего работать в интересах граждан. По его словам, нынешнее состояние электронной системы здравоохранения не соответствует этой цели.

Политик подчеркнул, что цифровые инструменты должны облегчать жизнь пациентов, а не только оптимизировать работу чиновников. «Цифровизация не должна быть самоцелью. Она должна помогать людям, а не только облегчать работу чиновникам», — подчеркнул он.

В качестве примера Гетманцев привел Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Несмотря на то, что система функционирует более восьми лет, полноценный личный кабинет пациента появился лишь недавно. В то же время его возможности остаются ограниченными.

По словам депутата, на данный момент пользователи не могут просмотреть историю болезни или электронные рецепты. Функционал фактически сводится к отображению номера декларации с семейным врачом. Отдельной проблемой является отсутствие информации о детях, для которых заключены соответствующие декларации.

Гетманцев обратил внимание на то, что такие недостатки системы больше всего влияют на семьи с детьми с инвалидностью. Для них каждый визит к врачу связан с дополнительными трудностями — поиском инклюзивного транспорта и длительным ожиданием. Во многих громадах, по его словам, социальное такси отсутствует, а доступ к инклюзивным перевозкам ограничен.

Еще одной проблемой депутат назвал сложную процедуру записи к узкопрофильным специалистам. В настоящее время пациенты вынуждены сначала получить направление от семейного врача, что может занимать недели.

«Почему мамы с детьми должны неделями ждать визита к семейному врачу лишь ради бумажки-направления, если ребенку и так нужен постоянный надзор узкого специалиста?» — отметил он.

В результате, подчеркивает политик, многие семьи вынуждены обращаться к частным врачам и оплачивать услуги самостоятельно из-за медлительности государственной системы.

Гетманцев призвал Министерство здравоохранения изменить подход к организации медицинских услуг. В частности, он предлагает разрешить пациентам с хроническими заболеваниями обращаться к профильным врачам напрямую, без необходимости каждый раз получать направление.

Кроме того, депутат подчеркнул, что личный кабинет в ЕСОЗ должен превратиться в полноценный инструмент взаимодействия с медицинской системой, в частности для записи к врачам, а не оставаться «электронным архивом деклараций».

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В Гражданский кодекс включат корпоративный договор: какие новации вносит законопроект

Предложенные изменения в ГК выводят инструмент корпоративных соглашений за пределы ООО и АО и делают его доступным для всех частных юридических лиц.

Скриншот на 10 миллионов гривен: ВС о роли Telegram в суде

Сегодня переписка в чате Telegram-канала может стать решающим фактором в многомиллионных хозяйственных спорах.

После заключения договора цену за единицу товара нельзя увеличить более чем на 10%, даже в военное время — ВС

ВС подтвердил, что даже в условиях военного положения совокупное повышение цены за единицу товара в договоре закупки не может превышать 10%.

Кабмин утвердил порядок мониторинга противодействия домашнему насилию

Правительство расширило круг субъектов мониторинга, превращая больницы и школы в активные центры защиты и выявления обидчиков.

Позиция ВС: срок обращения в суд по пенсионным спорам начинается с момента, когда лицо фактически узнало о расчёте пенсии

Верховный Суд разъяснил, что срок обращения в пенсионных спорах начинается с момента, когда лицо узнало о расчёте пенсии, а не с даты ее начисления.

