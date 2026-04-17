К врачу без направления: Минздрав просят разрешить прямую запись для пациентов с хроническими заболеваниями

Речь идет о возможности напрямую записываться к профильным врачам без визита к семейному.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, что цифровизация государственных сервисов не должна быть формальной и должна прежде всего работать в интересах граждан. По его словам, нынешнее состояние электронной системы здравоохранения не соответствует этой цели.

Политик подчеркнул, что цифровые инструменты должны облегчать жизнь пациентов, а не только оптимизировать работу чиновников. «Цифровизация не должна быть самоцелью. Она должна помогать людям, а не только облегчать работу чиновникам», — подчеркнул он.

В качестве примера Гетманцев привел Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Несмотря на то, что система функционирует более восьми лет, полноценный личный кабинет пациента появился лишь недавно. В то же время его возможности остаются ограниченными.

По словам депутата, на данный момент пользователи не могут просмотреть историю болезни или электронные рецепты. Функционал фактически сводится к отображению номера декларации с семейным врачом. Отдельной проблемой является отсутствие информации о детях, для которых заключены соответствующие декларации.

Гетманцев обратил внимание на то, что такие недостатки системы больше всего влияют на семьи с детьми с инвалидностью. Для них каждый визит к врачу связан с дополнительными трудностями — поиском инклюзивного транспорта и длительным ожиданием. Во многих громадах, по его словам, социальное такси отсутствует, а доступ к инклюзивным перевозкам ограничен.

Еще одной проблемой депутат назвал сложную процедуру записи к узкопрофильным специалистам. В настоящее время пациенты вынуждены сначала получить направление от семейного врача, что может занимать недели.

«Почему мамы с детьми должны неделями ждать визита к семейному врачу лишь ради бумажки-направления, если ребенку и так нужен постоянный надзор узкого специалиста?» — отметил он.

В результате, подчеркивает политик, многие семьи вынуждены обращаться к частным врачам и оплачивать услуги самостоятельно из-за медлительности государственной системы.

Гетманцев призвал Министерство здравоохранения изменить подход к организации медицинских услуг. В частности, он предлагает разрешить пациентам с хроническими заболеваниями обращаться к профильным врачам напрямую, без необходимости каждый раз получать направление.

Кроме того, депутат подчеркнул, что личный кабинет в ЕСОЗ должен превратиться в полноценный инструмент взаимодействия с медицинской системой, в частности для записи к врачам, а не оставаться «электронным архивом деклараций».

