До лікаря без направлення: МОЗ просять дозволити прямий запис для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Йдеться про можливість напряму записуватися до профільних лікарів без візиту до сімейного.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, що цифровізація державних сервісів не повинна бути формальною і має насамперед працювати в інтересах громадян. За його словами, нинішній стан електронної системи охорони здоров’я не відповідає цій меті.

Політик наголосив, що цифрові інструменти мають полегшувати життя пацієнтів, а не лише оптимізувати роботу чиновників. «Цифровізація не має бути самоціллю. Вона повинна допомагати людям, а не лише полегшувати роботу чиновникам», — підкреслив він.

Як приклад Гетманцев навів Електронну система охорони здоров’я (ЕСОЗ). Попри те, що система функціонує понад вісім років, повноцінний особистий кабінет пацієнта з’явився лише нещодавно. Водночас його можливості залишаються обмеженими.

За словами депутата, наразі користувачі не можуть переглянути історію хвороби чи електронні рецепти. Функціонал зводиться фактично до відображення номера декларації із сімейним лікарем. Окремою проблемою є відсутність інформації про дітей, для яких укладено відповідні декларації.

Гетманцев звернув увагу на те, що такі недоліки системи найбільше впливають на сім’ї з дітьми з інвалідністю. Для них кожен візит до лікаря пов’язаний із додатковими труднощами — пошуком інклюзивного транспорту та тривалим очікуванням. У багатьох громадах, за його словами, соціальне таксі відсутнє, а доступ до інклюзивних перевезень обмежений.

Ще однією проблемою депутат назвав складну процедуру запису до вузькопрофільних спеціалістів. Наразі пацієнти змушені спершу отримати направлення від сімейного лікаря, що може займати тижні.

«Чому мами з дітьми мають тижнями чекати візиту до сімейного лікаря лише заради папірця-направлення, якщо дитині й так потрібен постійний нагляд вузького спеціаліста?» — зазначив він.

У результаті, підкреслює політик, багато родин змушені звертатися до приватних лікарів і оплачувати послуги самостійно через повільність державної системи.

Гетманцев закликав Міністерство охорони здоров’я змінити підхід до організації медичних послуг. Зокрема, він пропонує дозволити пацієнтам із хронічними захворюваннями звертатися до профільних лікарів безпосередньо, без необхідності щоразу отримувати направлення.

Крім того, депутат наголосив, що особистий кабінет у ЕСОЗ має перетворитися на повноцінний інструмент взаємодії з медичною системою, зокрема для запису до лікарів, а не залишатися «електронним архівом декларацій».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.