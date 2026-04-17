Повестки будут публиковать на сайте ОГП и судов: украинцам изменяют систему вызова

Повестки переводят в онлайн.

Повестки больше не будут печатать в СМИ: что изменят новые правила

Национальная ассоциация адвокатов Украины поддержала законопроект № 15095 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которые предусматривают обновление порядка вызова лиц и вручения процессуальных документов.

Как отметили в НААУ, ключевой новацией является отказ от обязательного опубликования повесток и процессуальных документов в общегосударственных средствах массовой информации. Вместо этого предлагается закрепить обязанность их публикации на официальных вебсайтах Офиса Генерального прокурора и судов.

При этом информация должна размещаться в формате, который позволяет искать данные по фамилии лица, номеру уголовного производства и номеру судебного производства.

Адвокаты подчеркивают, что действующая модель с публикациями в печатных СМИ является устаревшей и неэффективной, поскольку не обеспечивает реального информирования лиц и одновременно создает дополнительные расходы для судебной системы.

Изменения касаются, в частности, статей 135, 297-5 и 323 УПК.

Кроме того, инициатива должна упростить процедуры в случаях, когда личное вручение документов является невозможным.

Особенно актуально это для производств, где речь идет о лицах, которые выехали или находятся на временно оккупированной территории или на территории государства-агрессора, а также в рамках специального досудебного расследования и специального судебного производства. В таких случаях более функциональным является именно надлежащим образом организованное обнародование на официальных ресурсах с возможностью быстрого поиска и проверки данных как для самих лиц, так и для их защитников.

В НААУ считают, что законопроект заслуживает поддержки и может быть принят в первом чтении.

