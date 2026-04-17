Повістки переводять в онлайн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна асоціація адвокатів України підтримала законопроєкт № 15095 щодо змін до Кримінального процесуального кодексу, які передбачають оновлення порядку виклику осіб і вручення процесуальних документів.

Як зазначили в НААУ, ключовою новацією є відмова від обов’язкового опублікування повісток і процесуальних документів у загальнодержавних засобах масової інформації. Натомість пропонується закріпити обов’язок їх публікації на офіційних вебсайтах Офісу Генерального прокурора та судів.

При цьому інформація має розміщуватися у форматі, який дає змогу шукати інформацію за прізвищем особи, номером кримінального провадження та номером судового провадження.

Адвокати наголошують, що чинна модель із публікаціями в друкованих ЗМІ є застарілою та неефективною, оскільки не забезпечує реального інформування осіб і водночас створює додаткові витрати для судової системи.

Зміни стосуються, зокрема, статей 135, 297-5 та 323 КПК.

Окрім того, ініціатива має спростити процедури у випадках, коли особисте вручення документів є неможливим.

Особливо актуальним це є для проваджень, де йдеться про осіб, які виїхали або перебувають на тимчасово окупованій території чи на території держави-агресора, а також у межах спеціального досудового розслідування і спеціального судового провадження. У таких випадках більш функціональним є саме належно організоване оприлюднення на офіційних ресурсах із можливістю швидкого пошуку та перевірки даних як для самих осіб, так і для їхніх захисників.

У НААУ вважають, що законопроєкт заслуговує на підтримку та може бути прийнятий у першому читанні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.