Повістки будуть публікувати на сайті ОГП та судів: українцям змінюють систему виклику

13:53, 17 квітня 2026
Повістки переводять в онлайн.
Національна асоціація адвокатів України підтримала законопроєкт № 15095 щодо змін до Кримінального процесуального кодексу, які передбачають оновлення порядку виклику осіб і вручення процесуальних документів.

Як зазначили в НААУ, ключовою новацією є відмова від обов’язкового опублікування повісток і процесуальних документів у загальнодержавних засобах масової інформації. Натомість пропонується закріпити обов’язок їх публікації на офіційних вебсайтах Офісу Генерального прокурора та судів.

При цьому інформація має розміщуватися у форматі, який дає змогу шукати інформацію за прізвищем особи, номером кримінального провадження та номером судового провадження.

Адвокати наголошують, що чинна модель із публікаціями в друкованих ЗМІ є застарілою та неефективною, оскільки не забезпечує реального інформування осіб і водночас створює додаткові витрати для судової системи.

Зміни стосуються, зокрема, статей 135, 297-5 та 323 КПК.

Окрім того, ініціатива має спростити процедури у випадках, коли особисте вручення документів є неможливим.

Особливо актуальним це є для проваджень, де йдеться про осіб, які виїхали або перебувають на тимчасово окупованій території чи на території держави-агресора, а також у межах спеціального досудового розслідування і спеціального судового провадження. У таких випадках більш функціональним є саме належно організоване оприлюднення на офіційних ресурсах із можливістю швидкого пошуку та перевірки даних як для самих осіб, так і для їхніх захисників.

У НААУ вважають, що законопроєкт заслуговує на підтримку та може бути прийнятий у першому читанні.

В Цивільний кодекс включать корпоративний договір: які новації вносить законопроєкт

Запропоновані зміни в ЦК виводять інструмент корпоративних угод за межі ТОВ та АТ, та роблять його доступним для всіх приватних юридичних осіб.

Скріншот на 10 мільйонів гривень: ВС про роль Telegram у суді

Сьогодні переписка в чаті Telegram-каналу може стати вирішальним фактором у багатомільйонних господарських спорах.

Після укладення договору ціну за одиницю товару не можна збільшити більше ніж на 10%, навіть у воєнний час — ВС

ВС підтвердив, що навіть в умовах воєнного стану сукупне підвищення ціни за одиницю товару у договорі закупівлі не може перевищувати 10%.

Кабмін затвердив порядок моніторингу протидії домашньому насильству

Уряд розширив коло суб’єктів моніторингу, перетворюючи лікарні та школи на активні осередки захисту та виявлення кривдників.

Позиція ВС: строк звернення до суду у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа фактично дізналася про обчислення пенсії

Верховний Суд роз’яснив, що строк звернення у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа дізналася про обчислення пенсії, а не з дати її нарахування.

