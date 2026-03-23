Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

Украинское уголовное судопроизводство продолжает адаптироваться к реалиям затянувшейся полномасштабной войны и диджитализации процессов. В сегодняшних реалиях привлечение к ответственности военных преступников и коллаборантов, скрывающихся от правосудия, имеет стратегическое значение для страны. Специальный режим судебного производства in absentia, позволяющий заочное осуждение госизменников, становится правовой основой для международных трибуналов и конфискации активов.

В то же время действующее требование об обязательной публикации повесток в печатных общегосударственных СМИ всё больше теряет актуальность. В 2026 году этот механизм выглядит устаревшим и неэффективным, учитывая развитие электронных коммуникаций. Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект № 15095, предусматривающий совершенствование порядка вызова лица и вручения процессуальных документов. Инициатива направлена на повышение эффективности уведомления участников процесса, а также на сокращение бюджетных расходов, связанных с формальными публикациями.

Анализ изменений

Согласно действующей редакции УПК, в частности, статьям 135, 297-5, если лицо находится на оккупированной территории или на территории государства-агрессора, повестка о его вызове направляется по последнему известному месту жительства или пребывания и обязательно публикуется в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения, например, в газете «Урядовий кур’єр» или «Голос України», а также на официальном веб-сайте Офиса Генерального прокурора.

Законопроект № 15095 предлагает отменить бумажные объявления. Из УПК предлагается исключить требование о публикации в печатных СМИ как бессмысленное для достижения цели надлежащего уведомления. Вызов предлагается осуществлять путем публикации на веб-сайте Офиса Генерального прокурора, а в случае вызова к следственному судье или в суд — дополнительно на сайте соответствующего суда.

Публикации должны быть доступны для поиска по фамилии лица, номеру уголовного производства и номеру судебного производства.

Согласно пояснительной записке, расходы на публикации в газетах в условиях войны выросли в разы, что в условиях дефицита недопустимо. Новый формат публикации с возможностью поиска по реквизитам позволит адвокатам реально мониторить вызовы своих подзащитных, а не листать страницы газет. Важно, что законопроект обязывает направлять копию повестки защитнику, если он участвует в производстве.

Проект детализирует порядок вызова для лиц, в отношении которых принято решение о передаче для обмена в качестве военнопленных. Такие повестки публикуются на веб-сайте Офиса Генерального прокурора на стадии следствия или суда на стадии рассмотрения. Подозреваемый или обвиняемый считается ознакомленным с вызовом с момента такой публикации.

Кроме того, предложенные изменения в статью 323 УПК также убирают требование о публикации в СМИ в процедуре in absentia. Законопроект полностью исключает требование о публикации в газетах. Теперь для того, чтобы лицо считалось надлежащим образом ознакомленным, достаточно лишь обнародования на сайте суда.

«Судебно-юридическая газета» ранее детально описала стратегическое значение института in absentia. Надлежащее уведомление обвиняемого — это абсолютное условие. Верховный Суд в своих постановлениях подчеркивал, что использование дополнительных каналов, таких как электронная почта и веб-сайт суда, является критическим для подтверждения легитимности приговора.

Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его опубликования. Этот период предоставляется Кабинету Министров и органам судебной власти для приведения нормативных актов в соответствие и настройки технической возможности поиска повесток на сайтах. Если сайты ОГП или судов не будут готовы в течение шести месяцев после вступления изменений в силу, это может поставить на паузу специальные производства.

Возникает также вопрос о реальности ознакомления с вызовом на сайте лицами, находящимися на временно оккупированных территориях, где заблокированы украинские сайты госорганов. Впрочем, по утверждению авторов законопроекта, украинские печатные СМИ на оккупированных территориях также недоступны, поэтому публикация в них выглядит как формальность.

Законопроект № 15095 является логичным шагом к цифровой трансформации уголовного процесса. Переход к возможности поиска производства по данным повышает прозрачность и экономит бюджет, одновременно снижая риск манипуляций с незамеченными объявлениями.

