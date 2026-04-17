  1. В мире

Суд в Италии разрешил коллективный иск против Meta из-за утечки данных пользователей Facebook

15:05, 17 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Иск касается инцидента по сбору данных, который мог затронуть десятки миллионов пользователей в Италии.
Фото: pymnts.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд Милана принял к рассмотрению коллективный иск, поданный потребительской организацией против компании Meta Platforms из-за кражи персональных данных, которой подвергся Facebook в Италии, пишет Reuters.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно определению суда, инцидент по сбору данных, произошедший в период с января 2018 года по сентябрь 2019 года и раскрытый Meta в 2021 году, затронул примерно 533 миллиона пользователей Facebook по всему миру.

Потребительская ассоциация CTCU требует компенсации от имени пользователей социальных сетей, которые потеряли или опасались потерять контроль над своими персональными данными с нарушением Общего регламента ЕС о защите данных (GDPR). По оценкам юридического источника, около 35 миллионов пользователей Facebook в Италии могли потенциально пострадать от этого инцидента.

«Мы с уважением не согласны с решением суда, которое является лишь процедурным и не устанавливает, что Meta нарушила какой-либо закон», — заявил представитель компании.

«Мы уверены, что этот безосновательный иск в итоге будет отклонен», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Италия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Что решают суды в спорах о мобилизации ТЦК забронированных работников критически важных предприятий — обзор судебной практики

Суды по-разному подходят к спорам о бронированииї: решающим становится не статус предприятия, а момент оформления отсрочки и внесения данных в реестры.

В Гражданский кодекс включат корпоративный договор: какие новации вносит законопроект

Предложенные изменения в ГК выводят инструмент корпоративных соглашений за пределы ООО и АО и делают его доступным для всех частных юридических лиц.

Скриншот на 10 миллионов гривен: ВС о роли Telegram в суде

Сегодня переписка в чате Telegram-канала может стать решающим фактором в многомиллионных хозяйственных спорах.

После заключения договора цену за единицу товара нельзя увеличить более чем на 10%, даже в военное время — ВС

ВС подтвердил, что даже в условиях военного положения совокупное повышение цены за единицу товара в договоре закупки не может превышать 10%.

Кабмин утвердил порядок мониторинга противодействия домашнему насилию

Правительство расширило круг субъектов мониторинга, превращая больницы и школы в активные центры защиты и выявления обидчиков.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]