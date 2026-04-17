Суд в Италии разрешил коллективный иск против Meta из-за утечки данных пользователей Facebook

Иск касается инцидента по сбору данных, который мог затронуть десятки миллионов пользователей в Италии.

Суд Милана принял к рассмотрению коллективный иск, поданный потребительской организацией против компании Meta Platforms из-за кражи персональных данных, которой подвергся Facebook в Италии, пишет Reuters.

Согласно определению суда, инцидент по сбору данных, произошедший в период с января 2018 года по сентябрь 2019 года и раскрытый Meta в 2021 году, затронул примерно 533 миллиона пользователей Facebook по всему миру.

Потребительская ассоциация CTCU требует компенсации от имени пользователей социальных сетей, которые потеряли или опасались потерять контроль над своими персональными данными с нарушением Общего регламента ЕС о защите данных (GDPR). По оценкам юридического источника, около 35 миллионов пользователей Facebook в Италии могли потенциально пострадать от этого инцидента.

«Мы с уважением не согласны с решением суда, которое является лишь процедурным и не устанавливает, что Meta нарушила какой-либо закон», — заявил представитель компании.

«Мы уверены, что этот безосновательный иск в итоге будет отклонен», — добавил он.

