Італійський суд дозволив колективний позов проти Meta через витік даних користувачів Facebook

Позов стосується інциденту зі збором даних, який міг зачепити десятки мільйонів користувачів в Італії.

Суд Мілана прийняв до розгляду колективний позов, поданий споживчою організацією проти компанії Meta Platforms через викрадення персональних даних, яких зазнав Facebook в Італії, пише Reuters.

Згідно з ухвалою суду, інцидент зі збором даних, що стався у період із січня 2018 року по вересень 2019 року та був розкритий Meta у 2021 році, торкнувся приблизно 533 мільйонів користувачів Facebook у всьому світі.

Споживча асоціація CTCU вимагає компенсації від імені користувачів соціальних мереж, які втратили або побоювалися втратити контроль над своїми персональними даними з порушенням Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR). За оцінками юридичного джерела, близько 35 мільйонів користувачів Facebook в Італії могли потенційно постраждати від цього інциденту.

«Ми з повагою не погоджуємося з рішенням суду, яке є лише процедурним і не встановлює, що Meta порушила будь-який закон», — заявив представник компанії.

«Ми впевнені, що цей безпідставний позов у підсумку буде відхилений», — додав він.

