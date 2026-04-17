Італійський суд дозволив колективний позов проти Meta через витік даних користувачів Facebook
Суд Мілана прийняв до розгляду колективний позов, поданий споживчою організацією проти компанії Meta Platforms через викрадення персональних даних, яких зазнав Facebook в Італії, пише Reuters.
Згідно з ухвалою суду, інцидент зі збором даних, що стався у період із січня 2018 року по вересень 2019 року та був розкритий Meta у 2021 році, торкнувся приблизно 533 мільйонів користувачів Facebook у всьому світі.
Споживча асоціація CTCU вимагає компенсації від імені користувачів соціальних мереж, які втратили або побоювалися втратити контроль над своїми персональними даними з порушенням Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR). За оцінками юридичного джерела, близько 35 мільйонів користувачів Facebook в Італії могли потенційно постраждати від цього інциденту.
«Ми з повагою не погоджуємося з рішенням суду, яке є лише процедурним і не встановлює, що Meta порушила будь-який закон», — заявив представник компанії.
«Ми впевнені, що цей безпідставний позов у підсумку буде відхилений», — додав він.
