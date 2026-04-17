  1. У світі

Італійський суд дозволив колективний позов проти Meta через витік даних користувачів Facebook

15:05, 17 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Позов стосується інциденту зі збором даних, який міг зачепити десятки мільйонів користувачів в Італії.
Італійський суд дозволив колективний позов проти Meta через витік даних користувачів Facebook
Фото: pymnts.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд Мілана прийняв до розгляду колективний позов, поданий споживчою організацією проти компанії Meta Platforms через викрадення персональних даних, яких зазнав Facebook в Італії, пише Reuters.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з ухвалою суду, інцидент зі збором даних, що стався у період із січня 2018 року по вересень 2019 року та був розкритий Meta у 2021 році, торкнувся приблизно 533 мільйонів користувачів Facebook у всьому світі.

Споживча асоціація CTCU вимагає компенсації від імені користувачів соціальних мереж, які втратили або побоювалися втратити контроль над своїми персональними даними з порушенням Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR). За оцінками юридичного джерела, близько 35 мільйонів користувачів Facebook в Італії могли потенційно постраждати від цього інциденту.

«Ми з повагою не погоджуємося з рішенням суду, яке є лише процедурним і не встановлює, що Meta порушила будь-який закон», — заявив представник компанії.

«Ми впевнені, що цей безпідставний позов у підсумку буде відхилений», — додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Італія

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]