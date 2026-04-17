Совещательная группа экспертов получила от РСУ документы 18 кандидатов на должности судей КСУ

13:49, 17 апреля 2026
СГЭ проведет собеседования с кандидатами на должности судей КСУ.
Совещательная группа экспертов сообщила, что получила от Совета судей документы по всем 18 кандидатам, которых ССУ допустил к участию в конкурсе на две вакантные должности судей КСУ по квоте назначения съездом судей Украины.

«Таким образом, в соответствии с Законом Украины «О Конституционном Суде Украины», с 15 апреля 2026 года начался отсчет срока рассмотрения и изучения документов и материалов относительно этих кандидатов — 4 месяца с момента получения от субъекта назначения всех документов», — заявили в СГЭ.

Кроме этого, в пределах этого срока СГЭ также должен провести собеседования с кандидатами, которые будут транслироваться онлайн на страницах Совещательной группы экспертов и на сайте КСУ.

Также там напомнили, что со дня опубликования решения о допуске к конкурсному отбору на адрес СГЭ можно направлять информацию и материалы относительно соответствия или несоответствия определенного кандидата или кандидатов на должность судьи Конституционного Суда критериям высоких моральных качеств и уровня компетентности в сфере права.

«Официальный электронный адрес СГЭ неизменен: [email protected]

Однако обращаем внимание, что в соответствии с Законом, информация от анонимных источников, а также материалы, происхождение которых невозможно установить, не рассматриваются Совещательной группой экспертов», — добавили в Совещательной группе экспертов.

Кандидаты на должности судей КСУ по квоте назначения съездом судей Украины:

  1. Бабанли Расим Шагинович — и. о. руководителя аппарата Верховного Суда
  2. Балаева Леся Анатольевна — главный юрисконсульт ООО «ИГАР»
  3. Григоров Андрей Николаевич — судья Второго апелляционного административного суда в отставке
  4. Дзибий-Полячок Наталия Мироновна — преподаватель кафедры судоустройства, прокуратуры и адвокатуры учреждения высшего образования «Львовский университет бизнеса и права»
  5. Игнатюк Олег Владимирович — судья Киевского апелляционного суда, профессор кафедры правоохранительной и антикоррупционной деятельности ЧАО высшего учебного заведения «Межрегиональная Академия управления персоналом»
  6. Клименко Алексей Викторович — прокурор второго отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013–2014 годов Офиса Генерального прокурора
  7. Клименко Оксана Михайловна — профессор кафедры международного, гражданского и коммерческого права Киевского национального торгово-экономического университета
  8. Кравчук Алексей Олегович — судья Высшего антикоррупционного суда
  9. Музичко Светлана Григорьевна — судья Киевского апелляционного суда
  10. Никон Олеся Зеновиевна — судья хозяйственного суда Львовской области
  11. Придатко Виталий Николаевич — судья Кролевецкого районного суда Сумской области
  12. Рогач Лариса Ивановна — председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда
  13. Савчак Андрей Владимирович — судья Перемышлянского районного суда Львовской области
  14. Салюк Петр Иванович — судья Хмельницкого окружного административного суда, доцент кафедры конституционного, административного и финансового права Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова
  15. Смокович Михаил Иванович — судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда
  16. Солоткий Сергей Анатольевич — до 26.01.2025 работал на должности научного консультанта судьи Конституционного Суда Украины, военнослужащий
  17. Сотников Сергей Викторович — судья Северного апелляционного хозяйственного суда
  18. Цмокаленко Оксана Сергеевна — юрист

