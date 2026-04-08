Кто претендует на должность судьи Конституционного Суда Украины — список кандидатов

Совет судей сформировал перечень кандидатов на должность судьи КСУ.

Совет судей Украины обнародовал список кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины, которые претендуют на назначение на должность съездом судей Украины по квоте РСУ.

Решение «О соответствии лиц, которые выразили намерение занять должность судьи КСУ», Совет судей Украины принимал дважды.

В частности, решением №11 от 2 марта «Относительно соответствия кандидатов и поданных документов на должность судьи КСУ», Совет судей установил ее для восьми кандидатов, а именно:

1. Бабанлы Расим Шагинович - и. о. руководителя аппарата Верховного Суда

2. Григоров Андрей Николаевич - судья Второго апелляционного административного суда в отставке

3. Клименко Алексей Викторович - прокурор второго отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Офиса Генерального прокурора

4. Клименко Оксана Михайловна - профессор кафедры международного, гражданского и коммерческого права Киевского национального торгово-экономического университета

5. Кравчук Алексей Олегович - судья Высшего антикоррупционного суда

6. Никон Олеся Зеновиевна - судья хозяйственного суда Львовской области

7. Придатко Виталий Николаевич - судья Кролевецкого районного суда Сумской области

8. Сотников Сергей Викторович - судья Северного апелляционного хозяйственного суда

Решением РСУ № 5 от 3 апреля соответствие лиц, которые выразили намерение занять должность судьи КСУ, было установлено для 10 кандидатов, а именно:

9. Балаева Леся Анатольевна - главный юрисконсульт ООО «ИГАР»

10. Дзибий-Полячок Наталия Мироновна - преподаватель кафедры судоустройства, прокуратуры и адвокатуры учреждения высшего образования «Львовский университет бизнеса и права»

11. Игнатюк Олег Владимирович - судья Киевского апелляционного суда, профессор кафедры правоохранительной и антикоррупционной деятельности ЧАО Высшее учебное заведение «Межрегиональная Академия управления персоналом»

12. Музычко Светлана Григорьевна - судья Киевского апелляционного суда

13. Рогач Лариса Ивановна - Председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда

14. Савчак Андрей Владимирович - судья Перемышлянского районного суда Львовской области

15. Салюк Петр Иванович - судья Хмельницкого окружного административного суда, доцент кафедры конституционного, административного и финансового права Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова

16. Смокович Михаил Иванович - судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда

17. Солоткий Сергей Анатольевич - до 26 января 2025 года работал на должности научного консультанта судьи Конституционного Суда Украины, военнослужащий

18. Цмокаленко Оксана Сергеевна - юрист

Это решение принималось новым составом Совета судей Украины, который был избран на ХХ съезде судей Украины (после перерыва), состоявшемся 10-12 марта 2026 года.

Как известно, решением Совета судей Украины от 22 января 2026 года №5 было объявлено о новом конкурсе для отбора кандидатур на две должности судьи Конституционного Суда Украины и начале приема заявлений (с приложенными к ним документами) лиц, которые выразили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины, с 23 января 2026 года по 21 февраля 2026 года включительно.

