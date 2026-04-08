Хто претендує на посаду судді Конституційного суду України — список кандидатів

Рада суддів сформувала перелік кандидатів на посаду судді КСУ.

Рада суддів України оприлюднила список кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, які претендують на призначення на посаду з'їздом суддів України за квотою РСУ.

Рішення «Про відповідність осіб, які виявили намір обійняти посаду судді КСУ», Рада суддів України приймала двічі.

Зокрема, рішення №11 від 2 березня «Щодо відповідності кандидатів та поданих документів на посаду судді КСУ», Рада суддів встановила її для восьми кандидатів, а саме:

1. Бабанли Расім Шагінович - т. в. о. керівника апарату Верховного Суду

2. Григоров Андрій Миколайович - суддя Другого апеляційного адміністративного суду у відставці

3. Клименко Олексій Вікторович - прокурор другого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора

4. Клименко Оксана Михайлівна - професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Київського національного торгівельно-економічного університету

5. Кравчук Олексій Олегович - суддя Вищого антикорупційного суду

6. Никон Олеся Зеновіївна - суддя господарського суду Львівської області

7. Придатко Віталій Миколайович - суддя Кролевецького районного суду Сумської області

8. Сотніков Сергій Вікторович - суддя Північного апеляційного господарського суду

Рішенням РСУ № 5 від 3 квітня відповідність осіб, які виявили намір обійняти посаду судді КСУ було встановлено для 10 кандидатів, а саме:

9. Балаєва Леся Анатоліївна - головний юрисконсульт ТОВ «ІГАР»

10. Дзібій-Полячок Наталія Миронівна - викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу і права»

11. Ігнатюк Олег Володимирович - суддя Київського апеляційного суду, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності ПрАТ Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

12. Музичко Світлана Григорівна - суддя Київського апеляційного суду

13. Рогач Лариса Іванівна - Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

14. Савчак Андрій Володимирович - суддя Перемишлянського районного суду Львівської області

15. Салюк Петро Іванович - суддя Хмельницького окружного адміністративного суду, Доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

16. Смокович Михайло Іванович - суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

17. Солоткий Сергій Анатолійович - до 26 січня 2025 року працював на посаді наукового консультанта судді Конституційного Суду України, військовослужбовець

18. Цмокаленко Оксана Сергіївна - юрист

Це рішення приймалося новим складом Ради суддів України, який було обрано на ХХ з'їзді суддів України (після перерви), що відбувся 10-12 березня 2026 року.

Як відомо, рішенням Ради суддів України від 22 січня 2026 року №5 було оголошено про новий конкурсу для відбору кандидатур на дві посади судді Конституційного Суду України та початок прийняття заяв (з доданими до них документами) осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, з 23 січня 2026 року по 21 лютого 2026 року включно.

