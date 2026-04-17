Дорадча група експертів отримала від РСУ документи 18 кандидатів на посади суддів КСУ

ДГЕ проведе співбесіди з кандидатами на посади суддів КСУ.

Фото: facebook.com/AGE.CCU

Дорадча група експертів повідомила, що отримала від Ради суддів документи щодо всіх 18 кандидатів, яких РСУ допустила до участі в конкурсі на дві вакантні посади суддів КСУ за квотою призначення з'їздом суддів України.

«Таким чином, відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України», з 15 квітня 2026 року розпочався відлік строку розгляду та вивчення документів і матеріалів щодо цих кандидатів – 4 місяці з моменту отримання від суб'єкта призначення всіх документів», - заявили у ДГЕ.

Крім цього, в межах цього терміну ДГЕ також повинна провести співбесіди з кандидатами, які будуть транслюватися онлайн на сторінках Дорадчої групи експертів та на сайті КСУ.

Також там нагадали, що з дня оприлюднення рішення про допуск до конкурсного відбору, на адресу ДГЕ можна надсилати інформацію та матеріали щодо відповідності або невідповідності певного кандидата або кандидатів на посаду судді Конституційного Суду критеріям високих моральних якостей і рівня компетентності у сфері права.

«Офіційна електронна адреса ДГЕ незмінна: [email protected]

Однак, звертаємо увагу, що відповідно до Закону, інформація від анонімних джерел, а також матеріали, походження яких встановити неможливо, не розглядаються Дорадчою групою експертів», - додали у Дорадчій групі експертів.

Кандидати на посади суддів КСУ за квотою призначення з'їздом суддів України:

Бабанли Расім Шагінович - т.в.о. керівника апарату Верховного Суду Балаєва Леся Анатоліївна - головний юрисконсульт ТОВ «ІГАР» Григоров Андрій Миколайович - суддя Другого апеляційного адміністративного суду у відставці Дзібій-Полячок Наталія Миронівна - викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу і права» Ігнатюк Олег Володимирович - суддя Київського апеляційного суду, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності ПрАТ Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» Клименко Олексій Вікторович - прокурор другого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора Клименко Оксана Михайлівна - професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Київського національного торгівельно-економічного університету Кравчук Олексій Олегович - суддя Вищого антикорупційного суду Музичко Світлана Григорівна - суддя Київського апеляційного суду Никон Олеся Зеновіївна - суддя господарського суду Львівської області Придатко Віталій Миколайович - суддя Кролевецького районного суду Сумської області Рогач Лариса Іванівна - Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Савчак Андрій Володимирович - суддя Перемишлянського районного суду Львівської області Салюк Петро Іванович - суддя Хмельницького окружного адміністративного суду, Доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова Смокович Михайло Іванович - суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Солоткий Сергій Анатолійович - до 26.01.2025 працював на посаді наукового консультанта судді Конституційного Суду України, військовослужбовець Сотніков Сергій Вікторович - суддя Північного апеляційного господарського суду Цмокаленко Оксана Сергіївна - юрист

