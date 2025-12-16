  1. Законодательство
Верховная Рада одобрила законопроект об объявлении минуты молчания через систему оповещения

13:38, 16 декабря 2025
Парламент принял за основу законопроект по чествованию памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии РФ.
Верховная Рада приняла за основу законопроект 14144, который призван устранить технические препятствия и официально разрешить городам и общинам использовать национальную систему оповещения для объявления минуты молчания — ежедневно в 9 часов утра.

Документом предлагается внести изменения в Закон Украины «Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа» и Кодекс гражданской защиты Украины, которыми, в частности, предусмотреть, что:

  • общенациональная минута молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, проводится ежедневно в 9 часов 00 минут;
  • органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивают информирование о начале и завершении общенациональной минуты молчания
  • на предприятиях, в учреждениях, организациях, относящихся к сфере их управления;
  • объявление общенациональной минуты молчания осуществляется через медиа (средства массовой информации) независимо от формы собственности, системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.

Инициативу «Вшануй» («Почти») инициировала Ирина Цыбух, которая внесла значительный вклад в развитие культуры памяти. По словам заместителя Председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк, минута молчания в 9:00 утра символизирует не только память, но и единство украинцев, а также благодарность тем, благодаря кому страна продолжает жить и работать.

Верховная Рада Украины война

