Верховная Рада одобрила законопроект об объявлении минуты молчания через систему оповещения

Парламент принял за основу законопроект по чествованию памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла за основу законопроект 14144, который призван устранить технические препятствия и официально разрешить городам и общинам использовать национальную систему оповещения для объявления минуты молчания — ежедневно в 9 часов утра.

Документом предлагается внести изменения в Закон Украины «Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа» и Кодекс гражданской защиты Украины, которыми, в частности, предусмотреть, что:

общенациональная минута молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, проводится ежедневно в 9 часов 00 минут;

органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивают информирование о начале и завершении общенациональной минуты молчания

на предприятиях, в учреждениях, организациях, относящихся к сфере их управления;

объявление общенациональной минуты молчания осуществляется через медиа (средства массовой информации) независимо от формы собственности, системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.

Инициативу «Вшануй» («Почти») инициировала Ирина Цыбух, которая внесла значительный вклад в развитие культуры памяти. По словам заместителя Председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк, минута молчания в 9:00 утра символизирует не только память, но и единство украинцев, а также благодарность тем, благодаря кому страна продолжает жить и работать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.