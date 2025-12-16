  1. Законодавство
Верховна Рада підтримала законопроєкт про оголошення хвилини мовчання через систему оповіщення

13:38, 16 грудня 2025
Парламент прийняв за основу законопроєкт щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії РФ.
Верховна Рада підтримала законопроєкт про оголошення хвилини мовчання через систему оповіщення
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 14144, який покликаний усунути технічні перепони та офіційно дозволити містам і громадам використовувати національну систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання — щоденно о 9-й ранку.

Документом пропонується внести зміни до Закону України «Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу» та Кодексу цивільного захисту України, якими, зокрема, передбачити, що:

  • загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, проводиться щоденно о 9 годині 00 хвилин;
  • органи державної влади та місцевого самоврядування забезпечують інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання
  • на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їх управління;
  • оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання здійснюється через медіа (засоби масової інформації) незалежно від форми власності, системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту.

Ініціативу «Вшануй» започаткувала Ірина Цибух, яка зробила значний внесок у розвиток культури пам’ятання. За словами заступниці Голови Верховної Ради України Олени Кондратюк, хвилина мовчання о 9:00 ранку символізує не лише пам’ять, а й єдність українців та вдячність тим, завдяки кому країна продовжує жити й працювати.

