Про щоденну Хвилину мовчання повідомлятимуть медіа та системи оповіщення: що передбачає закон

Щороку в четверту суботу листопада о 16:00 проводитиметься загальнонаціональна Хвилина мовчання та акція «Запали свічку».

Відтепер щоденна загальнонаціональна Хвилина мовчання та заходи до роковин Голодомору мають чітке законодавче підґрунтя. Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №14144, посиливши державну політику національної пам’яті й офіційно закріпивши ритуали вшанування громадян, які загинули через збройну агресію РФ.

Заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук наголосила, що документ фактично надає юридичний статус тому, що для українців уже стало щоденною традицією пам’яті та шани.

За її словами, у цій тиші буде гучна пам’ять про кожного:

про військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які віддали найцінніше на полі бою;про медичних працівників, які рятували життя під обстрілами;

про поліцейських і рятувальників, які були першими там, де панували хаос і біль;

про журналістів, які несли світові правду, і волонтерів, чиї серця билися для інших;

про кожного мирного громадянина — дитину, жінку, літню людину — чиє життя було безжально обірване російською агресією.

Новації закону спрямовані на об’єднання суспільства навколо спільної культури пам’яті та гідного вшанування кожного, хто віддав життя за Україну.

Новий закон, зокрема, передбачає:

- Щоденну Хвилину мовчання: Щоранку о 9:00 по всій країні вшановуватимуть пам’ять загиблих воїнів, добровольців, медиків, рятувальників, волонтерів, журналістів та цивільних осіб.

- Використання систем оповіщення: Оголошення про Хвилину мовчання та початок всеукраїнської акції «Запали свічку» здійснюватиметься через медіа всіх форм власності, а також через державні системи оповіщення цивільного захисту.

- Вшанування жертв Голодомору: Щороку у четверту суботу листопада о 16:00 проводитиметься загальнонаціональна Хвилина мовчання та акція «Запали свічку».

- Роль держави: Рекомендації щодо організації та проведення заходів затверджуються Українським інститутом національної пам’яті, а органи місцевої влади зобов’язані забезпечувати їх виконання.

Раніше ми писали, що 11 лютого Верховна Рада встановила на законодавчому рівні загальнонаціональну Хвилину мовчання, як щоденний захід.

