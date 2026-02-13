  1. В Украине
  2. / Законодательство

О ежедневной Минуте молчания будут сообщать медиа и системы оповещения: что предусматривает закон

14:48, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Каждый год в четвертую субботу ноября в 16:00 будет проводиться общенациональная Минута молчания и акция «Зажги свечу».
О ежедневной Минуте молчания будут сообщать медиа и системы оповещения: что предусматривает закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отныне ежедневная общенациональная Минута молчания и мероприятия к годовщинам Голодомора имеют чёткое законодательное основание. Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №14144, усилив государственную политику национальной памяти и официально закрепив ритуалы чествования граждан, погибших вследствие вооружённой агрессии РФ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук подчеркнула, что документ фактически придаёт юридический статус тому, что для украинцев уже стало ежедневной традицией памяти и уважения.

По её словам, в этой тишине будет звучать громкая память о каждом:

  • о военнослужащих и участниках добровольческих формирований, которые отдали самое ценное на поле боя;
  • о медицинских работниках, спасавших жизни под обстрелами;
  • о полицейских и спасателях, которые были первыми там, где царили хаос и боль;
  • о журналистах, несших миру правду, и волонтёрах, чьи сердца бились ради других;
  • о каждом мирном гражданине — ребёнке, женщине, пожилом человеке — чья жизнь была безжалостно оборвана российской агрессией.

Нововведения закона направлены на объединение общества вокруг общей культуры памяти и достойного чествования каждого, кто отдал жизнь за Украину.

Новый закон, в частности, предусматривает:

— Ежедневную Минуту молчания: каждое утро в 9:00 по всей стране будут чтить память погибших воинов, добровольцев, медиков, спасателей, волонтёров, журналистов и гражданских лиц.

— Использование систем оповещения: объявление о минуте Молчания и начале всеукраинской акции «Зажги свечу» будет осуществляться через медиа всех форм собственности, а также через государственные системы оповещения гражданской защиты.

— Почтение жертв Голодомора: ежегодно в четвёртую субботу ноября в 16:00 будет проводиться общенациональная Минута молчания и акция «Зажги свечу».

— Роль государства: рекомендации по организации и проведению мероприятий утверждаются Украинским институтом национальной памяти, а органы местной власти обязаны обеспечивать их выполнение.

Ранее мы писали, что 11 февраля Верховная Рада установила на законодательном уровне общенациональную Минуту молчания как ежедневное мероприятие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке  почетной наградой.

Рада инициирует уменьшение военного сбора и авансовых взносов для АЗС

Парламент предлагает закрепление презумпции невиновности плательщика и введение моратория на изменение налогов до конца войны.

Утраченные биткоины: Верховный Суд о миллионных убытках и ответственности за причиненный вред

Суд признал, что даже колоссальные потери не могут быть компенсированы без надлежащего подтверждения.

ЕСПЧ признал незаконным перехват разговоров адвоката по делу «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЕСПЧ подчеркнул, что вмешательство в профессиональную коммуникацию юриста требует особой аргументации и проверки пропорциональности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]