О ежедневной Минуте молчания будут сообщать медиа и системы оповещения: что предусматривает закон

Каждый год в четвертую субботу ноября в 16:00 будет проводиться общенациональная Минута молчания и акция «Зажги свечу».

Отныне ежедневная общенациональная Минута молчания и мероприятия к годовщинам Голодомора имеют чёткое законодательное основание. Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №14144, усилив государственную политику национальной памяти и официально закрепив ритуалы чествования граждан, погибших вследствие вооружённой агрессии РФ.

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук подчеркнула, что документ фактически придаёт юридический статус тому, что для украинцев уже стало ежедневной традицией памяти и уважения.

По её словам, в этой тишине будет звучать громкая память о каждом:

о военнослужащих и участниках добровольческих формирований, которые отдали самое ценное на поле боя;

о медицинских работниках, спасавших жизни под обстрелами;

о полицейских и спасателях, которые были первыми там, где царили хаос и боль;

о журналистах, несших миру правду, и волонтёрах, чьи сердца бились ради других;

о каждом мирном гражданине — ребёнке, женщине, пожилом человеке — чья жизнь была безжалостно оборвана российской агрессией.

Нововведения закона направлены на объединение общества вокруг общей культуры памяти и достойного чествования каждого, кто отдал жизнь за Украину.

Новый закон, в частности, предусматривает:

— Ежедневную Минуту молчания: каждое утро в 9:00 по всей стране будут чтить память погибших воинов, добровольцев, медиков, спасателей, волонтёров, журналистов и гражданских лиц.

— Использование систем оповещения: объявление о минуте Молчания и начале всеукраинской акции «Зажги свечу» будет осуществляться через медиа всех форм собственности, а также через государственные системы оповещения гражданской защиты.

— Роль государства: рекомендации по организации и проведению мероприятий утверждаются Украинским институтом национальной памяти, а органы местной власти обязаны обеспечивать их выполнение.

