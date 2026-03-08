  1. В Украине

Инцидент с инкассаторами в Венгрии: Андрей Пышный анонсировал аудит и обращение к международным партнерам

13:34, 8 марта 2026
Андрей Пышный сообщил, что НБУ инициирует проведение независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, который проведет международная компания.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Ощадбанк требует возвращения двух инкассаторских автомобилей и ценностей, которые они перевозили и которые были задержаны в Венгрии 5 марта.

Позже глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что сейчас все усилия сосредоточены на том, чтобы подобный инцидент получил надлежащую правовую оценку и ответ со стороны европейского сообщества.

Он подчеркнул, что валютные ценности, которые перевозили инкассаторы, остаются в Венгрии без законных на то оснований.

«Однако их возвращение — лишь один элемент большого пазла.

Мы столкнулись с ситуацией, когда консул не может попасть к гражданам своей страны, когда адвокат не имеет доступа к своим клиентам, когда звучат политические заявления без каких-либо подтверждений, а дискредитация становится главной целью — такие действия не могут оставаться без надлежащей оценки.

Поэтому стоит раз и навсегда четко расставить все точки над “и” в этом деле», — заявил он.

Пышный подчеркнул, что Ощадбанк не нарушал законодательство, а его сотрудники выполняли свою работу в рамках международных договоров и на законных основаниях.

«Для того чтобы снять все вопросы и манипуляции, мы первыми выступили за прозрачную и всестороннюю проверку.

Во-первых, Ощадбанк передал в Национальный банк весь пакет подтверждающих документов относительно законности перевозки валютных ценностей по территории Венгрии и пребывания инкассаторской бригады, сопровождавшей груз. Я уже сообщал ранее, что соответствующие службы НБУ проверили эти документы, и никаких вопросов они у нас не вызвали.

Во-вторых, инициируем проведение независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в рамках перевозки средств и ценностей. Его проведет международная компания. Отдельно сообщим, кто именно это будет.

В-третьих, мы ведем активную коммуникацию с европейскими партнерами, чтобы этот инцидент не остался без надлежащей реакции. Наши обращения будут адресованы руководству Европейского центрального банка, центрального банка Австрии, Генерального директората Европейской комиссии по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и рынков капитала, Высокому представителю ЕС по вопросам внешней и оборонной политики и другим.

Наши европейские партнеры и институты должны иметь возможность получить всю необходимую информацию и доступ к документам и сказать свое слово по этой ситуации.

Я отдельно хочу обратиться к венгерской стороне поддержать инициированный нами независимый аудит. Например, Европейская комиссия могла бы выступить независимой третьей стороной для объективного и беспристрастного выяснения всех обстоятельств этого инцидента. Со своей стороны и со стороны Ощадбанка будет полное содействие», — добавил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», инкассаторов Ощадбанка, ранее задержанных в Будапеште, уже встретили на границе — они вернулись на территорию Украины. Однако, как сообщила пресс-служба банка, транспорт и имущество банка до сих пор остаются задержанными.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявлял, что венгерские власти «фактически взяли в заложники семерых граждан Украины» — работников государственного Сбербанка при перевозке наличных денег между Австрией и Украиной.

Национальная полиция сообщила об открытии уголовных производств по факту угона граждан Украины и служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии.

