Інцидент з інкасаторами в Угорщині: Андрій Пишний анонсував аудит та звернення до міжнародних партнерів

13:34, 8 березня 2026
Андрій Пишний повідомив, що НБУ ініціює проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між усіма сторонами, який проведе міжнародна компанія.
Інцидент з інкасаторами в Угорщині: Андрій Пишний анонсував аудит та звернення до міжнародних партнерів
Фото: lb.ua
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Ощадбанк вимагає повернення двох інкасаторських автомобілів і цінностей, які вони перевозили та які були затримані в Угорщина 5 березня.

Згодом голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що зараз зосереджуються всі зусилля на тому, щоб подібний інцидент отримав належну правову оцінку та відповідь від європейської спільноти.

Він підкреслив, що валютні цінності, які перевозили інкасатори, залишаються в Угорщині без законних на те підстав.

«Проте їх повернення – лише один елемент великого пазлу.

Ми стикнулися із ситуацією, коли консул не може потрапити до громадян своєї країни, коли адвокат не має доступу до своїх клієнтів, коли звучать політичні заяви без жодних підтверджень, а дискредитація стає головною метою – такі дії не можуть залишатися без належної оцінки.

Тому варто раз і назавжди чітко розставити всі крапки над «і» у цій справі», - заявив він.

Пишний наголосив, що Ощадбанк не порушував законодавства, а його працівники виконували свою роботу в межах міжнародних договорів і на законних підставах.

«Для того, щоб зняти всі питання та маніпуляції, ми першими виступили за прозору та всебічну перевірку.

По-перше, Ощадбанк передав до Національного банку весь пакет підтвердних документів щодо законності перевезення валютних цінностей територією Угорщини та перебування інкасаторської бригади, яка супроводжувала вантаж. Я вже повідомляв раніше, що відповідні служби НБУ перевірили ці документи, і жодних запитань вони у нас не викликали.

По-друге, ініціюємо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між усіма сторонами, задіяними в рамках перевезення коштів і цінностей. Його проведе міжнародна компанія. Окремо повідомимо, хто саме це буде.

По-третє, ми ведемо активну комунікацію з європейськими партнерами, щоб цей інцидент не залишився без належної реакції. Наші звернення будуть адресовані керівництву Європейського центрального банку, центрального банку Австрії, Генерального директорату Європейської комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і ринків капіталу, Високому представнику ЄС із питань зовнішньої і безпекової політики та іншим.

Наші європейські партнери та інституції повинні мати можливість отримати усю необхідну інформацію та доступ до документів й сказати своє слово щодо цієї ситуації.

Я окремо хочу звернутися до угорської сторони підтримати ініційований нами незалежний аудит. Наприклад, Європейська комісія могла б виступити незалежною третьою стороною для об’єктивного та неупередженого з’ясування всіх обставин цього інциденту. З нашого боку та від Ощадбанку буде повне сприяння», - додав він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», інкасаторів Ощадбанку, яких раніше затримали у Будапешті, вже зустріли на кордоні — вони повернулися на територію України. Однак, як повідомила пресслужба банку, транспорт і майно банку досі залишаються затриманими.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга заявляв, що угорська влада «фактично взяла в заручники сімох громадян України» — працівників державного Ощадбанку під час перевезення готівки між Австрією та Україною. 

Національна поліція повідомила про відкриття кримінальних проваджень за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини.

НБУ Угорщина

