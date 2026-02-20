Избран председатель Одесского апелляционного суда
18:40, 20 февраля 2026
Новым руководителем суда на трехлетний срок стал Игорь Артеменко.
20 февраля в Одесском апелляционном суде состоялось собрание судей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По результатам тайного голосования большинством голосов судей сроком на три года на должность председателя Одесского апелляционного суда избран Артеменко Игорь Анатольевич.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.