  1. Суд инфо

Избран председатель Одесского апелляционного суда

18:40, 20 февраля 2026
Новым руководителем суда на трехлетний срок стал Игорь Артеменко.
Избран председатель Одесского апелляционного суда
20 февраля в Одесском апелляционном суде состоялось собрание судей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По результатам тайного голосования большинством голосов судей сроком на три года на должность председателя Одесского апелляционного суда избран Артеменко Игорь Анатольевич.

