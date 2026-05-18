Во Львовской области должностное лицо «Центра пробации» обещало за $12 тысяч «вытащить» мужчину из ТЦК

Должностное лицо убеждало родственников военнообязанного, что имеет связи для влияния на работников ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители разоблачили должностное лицо «Центра пробации», который за 12 тысяч долларов обещал «выкупить» мужчину из ТЦК.

По данным Госбюро расследований, в августе 2025 года должностное лицо убедило сестру военнообязанного, что имеет достаточно связей для влияния на должностных лиц Шевченковского РТЦК и СП Львова.

Он пообещал женщине, что ее брат сможет беспрепятственно покинуть помещение ТЦК, где находился на тот момент, а также заверил, что его не будут мобилизовывать. Свои «услуги» должностное лицо оценило в 12 тысяч долларов.

Поскольку самостоятельно реализовать схему он не мог, то привлек к противоправной деятельности группу лиц, которые также в ближайшее время будут привлечены к уголовной ответственности.

Фигуранту сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие эпизоды и лица, причастные к противоправной деятельности, в том числе среди работников Шевченковского РТЦК и СП Львова и других правоохранительных органов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.