  1. В Украине

Во Львовской области должностное лицо «Центра пробации» обещало за $12 тысяч «вытащить» мужчину из ТЦК

16:26, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Должностное лицо убеждало родственников военнообязанного, что имеет связи для влияния на работников ТЦК.
Во Львовской области должностное лицо «Центра пробации» обещало за $12 тысяч «вытащить» мужчину из ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители разоблачили должностное лицо «Центра пробации», который за 12 тысяч долларов обещал «выкупить» мужчину из ТЦК.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным Госбюро расследований, в августе 2025 года должностное лицо убедило сестру военнообязанного, что имеет достаточно связей для влияния на должностных лиц Шевченковского РТЦК и СП Львова.

Он пообещал женщине, что ее брат сможет беспрепятственно покинуть помещение ТЦК, где находился на тот момент, а также заверил, что его не будут мобилизовывать. Свои «услуги» должностное лицо оценило в 12 тысяч долларов.

Поскольку самостоятельно реализовать схему он не мог, то привлек к противоправной деятельности группу лиц, которые также в ближайшее время будут привлечены к уголовной ответственности.

Фигуранту сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие эпизоды и лица, причастные к противоправной деятельности, в том числе среди работников Шевченковского РТЦК и СП Львова и других правоохранительных органов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГБР ТЦК мобилизация военнообязанный

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости

Судьи Виктория Корецькая и Наталья Ефименко подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

77 реформ в год: как обновили судебную систему и усилили роль НАБУ и САП

Украина выполнила 77 мероприятий Дорожной карты по верховенству права: запуск отбора 2000 судей и лидерство в регулировании лоббирования должно приблизить Украину к вступлению в ЕС к 2030 году.

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

В Финляндии судей смогут увольнять только по решению суда, а обратное снижение пенсионного возраста будет запрещено

Финляндия предлагает закрепить в Конституции запрет обратного снижения пенсионного возраста судей как дополнительную гарантию их независимости.

Можно ли изменить график работы без согласия работника в военное время: что говорит Верховный Суд

Военное положение позволило работодателям оперативно изменять режим работы, однако даже во время войны такие решения не могут быть произвольными.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]