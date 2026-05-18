В Хмельницкой области врач оформила младенца на другую женщину: Верховный Суд признал это торговлей людьми

ВС отметил, что для квалификации торговли людьми в форме незаконной сделки в отношении ребенка цель эксплуатации не является обязательным признаком состава преступления.

В постановлении по делу № 686/15716/20 от 12 мая 2026 года КУС ВС рассмотрел вопрос правильного толкования диспозиции статьи 149 УК Украины и определения обязательных признаков состава преступления торговли людьми в делах, связанных с незаконной передачей новорожденного ребенка другим лицам, оформлением ребенка на постороннее лицо и установлением пределов уголовной ответственности за такие действия.

Практическое значение данной позиции заключается в том, что Суд обратил внимание, что незаконная сделка в отношении ребенка может охватываться составом торговли людьми независимо от наличия цели эксплуатации.

Это имеет значение для квалификации дел, связанных с незаконным оформлением новорожденных детей, фиктивными родами, подделкой медицинских документов и скрытыми схемами передачи детей другим лицам.

Обстоятельства дела

Орган досудебного расследования обвинял врача — заместителя главного врача по медицинской части КП «Хмельницкий городской перинатальный центр», в организации неоконченного покушения на передачу малолетнего ребенка по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения.

По версии следствия, врач узнала от своей пациентки о беременной женщине, которая не желала воспитывать будущего ребенка и искала возможность передать его другому лицу.

Врач разработала план, для реализации которого беременная должна была рожать в перинатальном центре под чужими анкетными данными с использованием поддельной обменной карты, а после родов медицинские документы планировалось оформить на другое лицо для последующей государственной регистрации ребенка.

Реализация плана не была завершена из-за разоблачения действий обвиняемой сотрудниками полиции.

Местный суд оправдал обвиняемую по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 149 УК Украины, указав, что в обвинительном акте не была указана цель эксплуатации как обязательный признак состава преступления. Апелляционный суд согласился с этими выводами.

Прокурор в кассационной жалобе настаивал, что в случае торговли детьми цель эксплуатации не является обязательным признаком, а незаконная передача ребенка сама по себе может образовывать состав преступления.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что в соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 149 УК определено, что преступлением является торговля человеком, а также вербовка, перемещение, укрывательство, передача или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием принуждения, похищения, обмана, шантажа, материальной или иной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния или подкупа третьего лица, контролирующего потерпевшего, для получения согласия на его эксплуатацию.

Одновременно в ст. 1 Закона Украины «О противодействии торговле людьми» от 20 сентября 2011 года №3739-VI указано, что термин «торговля людьми» означает осуществление незаконной сделки, объектом которой является человек, а также вербовку, перемещение, укрывательство, передачу или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, в том числе сексуальной, с использованием обмана, мошенничества, шантажа, уязвимого состояния человека или с применением либо угрозой применения насилия, с использованием служебного положения или материальной либо иной зависимости от другого лица, что в соответствии с УК признается преступлением.

Суд отметил, что важным для решения вопроса о соблюдении положений уголовного процессуального закона является изложение стороной обвинения фактических обстоятельств уголовного правонарушения, поскольку их отражение имеет существенное значение для исследования обстоятельств совершенного уголовного правонарушения в суде, надлежащей реализации права на защиту, а также правильной квалификации уголовного правонарушения.

Фактические обстоятельства определяют своим содержанием фабулу обвинения, которая отражает фактическую модель совершенного уголовного правонарушения, а формула квалификации и формулировка обвинения являются правовой оценкой уголовного правонарушения, фактическим указанием на уголовно-правовые нормы, нарушение которых инкриминируется обвиняемому.

ВС указал, что, как усматривается из формулировки обвинения, изложенной в обвинительном акте, в нем указаны (описаны) действия врача, которые фактически были направлены на осуществление незаконной сделки, объектом которой был новорожденный ребенок.

С объективной стороны деяния, предусмотренные ст. 149 УК, являются альтернативными и могут осуществляться в такой форме, как торговля человеком (в контексте купли и продажи человека), что охватывает незаконные действия по его передаче или получению.

Суд привел положения международного права и отметил, что в соответствии со ст. 2 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии торговля детьми рассматривается как любой акт или сделка, вследствие которых ребенок передается любым лицом или любой группой лиц другому лицу или группе лиц за вознаграждение или иное возмещение.

Верховный Суд подчеркнул: «Любая иная незаконная сделка, совершенная как в отношении ребенка, так и в отношении взрослого человека, будет охватываться данной формой торговли людьми, что наряду с прочим подтверждается ст. 1 Закона Украины «О противодействии торговле людьми», которой к торговле людьми отнесено осуществление незаконной сделки, объектом которой является человек».

В то же время любая незаконная сделка в отношении ребенка (в частности его незаконная передача другим лицам) может влечь уголовную ответственность независимо от того, совершена ли она с целью эксплуатации или без таковой.

ВС также отметил, что субъективная сторона уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 149 УК в форме торговли людьми, характеризуется прямым умыслом, а цель не является обязательным признаком.

Отдельно Суд обратил внимание на полномочия суда относительно правовой квалификации.

ВС указал, что суд оценивает выдвинутое обвинение с позиции подтверждения или неподтверждения доказательствами обстоятельств, подлежащих доказыванию, и по установленным фактическим обстоятельствам применяет закон об уголовной ответственности, чем подтверждает либо опровергает юридическую оценку, изложенную в обвинительном акте.

Суд также отметил, что суд апелляционной инстанции вправе дать иную правовую оценку фактическим обстоятельствам, установленным в ходе уголовного производства, если согласится с их обоснованностью, но придет к выводу о неправильной их юридической квалификации судом нижестоящего уровня, при условии, что таким решением не ухудшается правовое положение обвиняемого.

В результате Верховный Суд пришел к выводу, что апелляционный суд неполно рассмотрел дело и не дал надлежащей правовой оценки действиям обвиняемой.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу прокурора, отменил определение апелляционного суда и назначил новое апелляционное рассмотрение.

Суд сформулировал важную правовую позицию относительно применения статьи 149 УК Украины и отметил, что незаконная сделка в отношении ребенка, в частности его незаконная передача другим лицам, может образовывать состав торговли людьми независимо от наличия цели эксплуатации.

Тема защиты прав и интересов ребенка остается одной из ключевых и в контексте реформирования частного права.

