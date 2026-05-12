Отсутствие официальной зарплаты может стать основанием для отказа в воспитании собственного ребенка после развода

Материальный барьер и передача ребенка родственникам: новые вызовы Книги шестой ГК.

Во второй части обзора Книги шестой проекта Гражданского кодекса мы разберем наиболее дискуссионные нормы, касающиеся экономического фактора воспитания и алгоритмов действий в случаях, когда родители не могут обеспечить надлежащее развитие ребенка.

Согласно проекту, правила определения места жительства («обиталища» — осідку) ребенка становятся значительно строже, особенно в части материального обеспечения и участия родственников в процессе.

Так, статья 1552 устанавливает прямой запрет для суда: суд не может определить место жительства или установить поочередное проживание ребенка с тем из родителей, кто не имеет самостоятельного дохода.

Для матери, которая только что вышла из декретного отпуска и еще не успела трудоустроиться, эта норма создает серьезный юридический риск. Если буквально толковать ч. 3 ст. 1552, то отсутствие официальной зарплаты или другого подтвержденного дохода на момент рассмотрения дела является императивным основанием для отказа в определении места жительства ребенка с матерью.

Это положение диссонирует со статьей 1643, где указано, что право на собственное содержание (алименты на мать) лицо имеет безотносительно к его трудоустройству, если оно проживает с ребенком до 3 лет. Однако в вопросе, с кем будет жить ребенок, приоритет отдается именно наличию дохода у того из родителей, кто претендует на опеку.

Передача ребенка родственникам

Проект ГК вводит также алгоритм действий на случай, если родители не способны обеспечить ребенку надлежащее развитие.

Как работает передача ребенка родственникам, предусмотренная ч. 7 ст. 1551. Суд должен официально признать, что ни один из родителей не может создать ребенку надлежащих условий для воспитания и развития. Это может быть связано не только с доходами, но и с состоянием здоровья, аморальным поведением или домашним насилием.

Ребенок может быть передан только тем родственникам (бабушке, дедушке, братьям, сестрам и т. д.), которые были привлечены к участию в деле. Это означает, что родственники должны заранее войти в процесс в качестве третьих лиц или самостоятельных заявителей.

Передача происходит не автоматически, а только по требованию этих родственников. То есть родственник должен проявить волю и доказать свою способность заменить родителей.

Что происходит, если родственников нет или они не согласны?

Если ребенка невозможно передать никому из родственников, суд по требованию органа опеки и попечительства принимает решение об отобрании ребенка от лица, с которым он проживает, и передаче его для попечения непосредственно органу опеки и попечительства. Это является крайней мерой защиты, когда семейная среда признана полностью несоответствующей интересам ребенка.

Тест на наилучшие интересы ребенка

Проект ГК, а именно статья 1476, впервые детализирует, что именно суд должен учитывать под этой универсальной формулой, затрагивающей наилучшие интересы ребенка:

Физические и эмоциональные потребности: состояние здоровья, возраст и психологические особенности. Постоянство среды: длительность пребывания ребенка в определенном месте и его социальные связи. Мнение ребенка: право быть выслушанным родителями и должностными лицами. Связь с родителями: личная привязанность ребенка.

Более того, каждый ребенок, достигший четырнадцатилетнего возраста, имеет право на непосредственное обращение в суд за защитой своих гражданских прав или гражданских интересов.

Проект нового Гражданского кодекса предусматривает, что в неотложных ситуациях вопросы родительской ответственности может решать орган опеки и попечительства — как по заявлению одного из родителей, так и по собственной инициативе. Речь идет, в частности, о выборе учебного заведения для ребенка, оказании неотложной медицинской помощи или содействии выполнению судебного решения относительно распределения родительской ответственности.

Решение органа опеки и попечительства является обязательным для обоих родителей. В случае уклонения от его выполнения лицо должно возместить причиненный имущественный ущерб и компенсировать моральный вред.

В то же время такое решение не лишает родителей права обратиться в суд с требованием о распределении родительской ответственности. Для суда решение органа опеки не имеет заранее определяющей силы.

