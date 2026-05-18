В Прикарпатье будут судить руководителя районного ТЦК и троих его подчиненных за пытки военнообязанных — ГБР

Дело об избиении и унижении мужчин в районном ТЦК передано в суд, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении руководства одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области и трех его подчиненных, которых подозревают в унижении и избиении военнообязанных. Как сообщили в ГБР, обвинительный акт уже направлен в суд.

После проверки ГБР жалоб граждан и народных депутатов о избиениях, пытках и вымогательстве средств в одном из ТЦК на Прикарпатье, а также после публикаций в СМИ, в правоохранительные органы начали поступать дополнительные обращения от лиц, заявивших о том, что пострадали от действий группы военнослужащих районного ТЦК во главе с руководителем.

В ходе досудебного расследования следователи установили два эпизода пыток мобилизованных мужчин.

В одном из случаев сотрудники ТЦК, по данным следствия, применили физическую силу к мужчине, отказавшемуся проходить флюорографию. Пострадавшего вывели в коридор больницы, где один из фигурантов удерживал его, а другой бил по голове металлическим жетоном, зажатым в руке. После этого еще один военнослужащий несколько раз ударил мужчину в область печени, чтобы заставить пройти обследование. Впоследствии пострадавшего доставили в помещение ТЦК, где избиение, по данным следствия, продолжилось. В результате полученных травм у мужчины диагностировали перелом ребра и другие телесные повреждения.

В другом эпизоде трое фигурантов силой удерживали мужчину, в то время как руководитель ТЦК, по материалам дела, наносил ему удары. Лица, которые его держали, также избивали потерпевшего руками и ногами. После этого с него сняли одежду, оставили лежать на бетонном полу и принудительно завели в рентген-кабинет. Во время инцидента применялся слезоточивый баллончик — потерпевшему дважды брызнули в лицо. В результате полученных травм мужчина перенес сложную операцию по удалению одного из органов.

Действия руководителя и трех его подчиненных квалифицированы по ч. 3 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки, совершенные представителем государства).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал всем меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

