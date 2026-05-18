  1. В Украине

В Прикарпатье будут судить руководителя районного ТЦК и троих его подчиненных за пытки военнообязанных — ГБР

18:25, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дело об избиении и унижении мужчин в районном ТЦК передано в суд, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
В Прикарпатье будут судить руководителя районного ТЦК и троих его подчиненных за пытки военнообязанных — ГБР
Фото: ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении руководства одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области и трех его подчиненных, которых подозревают в унижении и избиении военнообязанных. Как сообщили в ГБР, обвинительный акт уже направлен в суд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

После проверки ГБР жалоб граждан и народных депутатов о избиениях, пытках и вымогательстве средств в одном из ТЦК на Прикарпатье, а также после публикаций в СМИ, в правоохранительные органы начали поступать дополнительные обращения от лиц, заявивших о том, что пострадали от действий группы военнослужащих районного ТЦК во главе с руководителем.

В ходе досудебного расследования следователи установили два эпизода пыток мобилизованных мужчин.

В одном из случаев сотрудники ТЦК, по данным следствия, применили физическую силу к мужчине, отказавшемуся проходить флюорографию. Пострадавшего вывели в коридор больницы, где один из фигурантов удерживал его, а другой бил по голове металлическим жетоном, зажатым в руке. После этого еще один военнослужащий несколько раз ударил мужчину в область печени, чтобы заставить пройти обследование. Впоследствии пострадавшего доставили в помещение ТЦК, где избиение, по данным следствия, продолжилось. В результате полученных травм у мужчины диагностировали перелом ребра и другие телесные повреждения.

В другом эпизоде трое фигурантов силой удерживали мужчину, в то время как руководитель ТЦК, по материалам дела, наносил ему удары. Лица, которые его держали, также избивали потерпевшего руками и ногами. После этого с него сняли одежду, оставили лежать на бетонном полу и принудительно завели в рентген-кабинет. Во время инцидента применялся слезоточивый баллончик — потерпевшему дважды брызнули в лицо. В результате полученных травм мужчина перенес сложную операцию по удалению одного из органов.

Действия руководителя и трех его подчиненных квалифицированы по ч. 3 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки, совершенные представителем государства).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал всем меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные ГБР Прикарпатье ТЦК мобилизация военнообязанный

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Под угрозой блокировки счета: ФОПов ограничат лимитом в 400 тысяч гривен

Борьба с теневыми схемами в банковской системе выливается в новые ограничения для предпринимателей: Меморандум вводит лимиты и усиливает контроль за операциями ФОП.

В Хмельницкой области врач оформила младенца на другую женщину: Верховный Суд признал это торговлей людьми

ВС отметил, что для квалификации торговли людьми в форме незаконной сделки в отношении ребенка цель эксплуатации не является обязательным признаком состава преступления.

ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости

Судьи Виктория Корецькая и Наталья Ефименко подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

77 реформ в год: как обновили судебную систему и усилили роль НАБУ и САП

Украина выполнила 77 мероприятий Дорожной карты по верховенству права: запуск отбора 2000 судей и лидерство в регулировании лоббирования должно приблизить Украину к вступлению в ЕС к 2030 году.

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]