На Прикарпатті судитимуть керівника районного ТЦК і трьох його підлеглих за катування військовозобов’язаних — ДБР

Справу щодо побиття та приниження чоловіків у районному ТЦК передано до суду, фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівництва одного із районних ТЦК Івано-Франківської області та трьох його підлеглих, яких підозрюють у приниженні та побитті військовозобов’язаних. Як повідомили в ДБР, обвинувальний акт уже направлено до суду.

Після перевірки ДБР скарг громадян і народних депутатів щодо побиття, катувань та вимагання коштів в одному з ТЦК на Прикарпатті, а також після публікацій у медіа, до правоохоронців почали надходити додаткові звернення від осіб, які заявили про постраждалість від дій групи військовослужбовців районного ТЦК на чолі з керівником.

У ході досудового розслідування слідчі встановили два епізоди катування мобілізованих чоловіків.

В одному з випадків працівники ТЦК, за даними слідства, застосували фізичну силу до чоловіка, який відмовився проходити флюорографію. Потерпілого вивели до коридору лікарні, де один із фігурантів утримував його, а інший бив по голові металевим жетоном, затиснутим у руці. Після цього ще один військовослужбовець кілька разів ударив чоловіка в область печінки, щоб змусити пройти обстеження. Згодом потерпілого доставили до приміщення ТЦК, де побиття, за даними слідства, продовжилося. Унаслідок отриманих травм у чоловіка діагностували перелом ребра та інші тілесні ушкодження.

В іншому епізоді троє фігурантів силоміць утримували чоловіка, тоді як керівник ТЦК, за матеріалами справи, завдавав йому ударів. Особи, які його тримали, також били потерпілого руками та ногами. Після цього з нього зняли одяг, залишили лежати на бетонній підлозі та примусово завели до рентгенкабінету. Під час інциденту застосовувався сльозогінний балончик — потерпілому двічі бризнули в обличчя. Унаслідок отриманих травм чоловік переніс складну операцію з видалення одного з органів.

Дії керівника та трьох його підлеглих кваліфіковано за ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування, вчинене представником держави).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав усім запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

