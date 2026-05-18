  1. В Україні

Угорщина скасувала депортацію українських інкасаторів Ощадбанку та заборону на в’їзд до Шенгену

18:54, 18 травня 2026
Угорська влада анулювала всі обмеження щодо семи працівників Ощадбанку, яких у березні затримали в Будапешті під час перевезення десятків мільйонів доларів і банківського золота.
Угорська влада скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в’їзд і перебування у Шенгенській зоні щодо семи співробітників Ощадбанку, яких затримали у березні 2026 року в Будапешті. Про це повідомили у пресслужбі банку.

За інформацією Ощадбанку, Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини скасувала всі обмеження, запроваджені щодо працівників банку, а також постановила негайно видалити відповідні записи з державних реєстрів.

У банку зазначили, що підставою для такого рішення стало офіційне повідомлення компетентного органу з питань конституційного захисту Угорщини про відкликання попередніх висновків щодо нібито загрози національній безпеці з боку українських громадян.

В Ощадбанку наголосили, що це сталося вже після оскарження рішень у судовому порядку. При цьому угорська сторона не чекала завершення судового розгляду в Будапешті та самостійно скасувала обмеження.

«Повне скасування незаконних рішень щодо наших співробітників є підтвердженням правоти Ощадбанку. Ми захистили не лише права наших людей, а й репутацію державного фінансового інституту, що діє виключно в межах міжнародного права. Ця перемога демонструє, що системна правова позиція, дипломатична підтримка та послідовність у захисті національних інтересів дають результат навіть у найскладніших міжнародних ситуаціях. Вдячні за підтримку у відстоюванні законних інтересів державного банку Президенту України, Національному банку України та Міністерству закордонних справ України», — зазначив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку, який очолював команду банку в Угорщині.

Таким чином скасовано всі рішення, ухвалені 6 березня 2026 року, коли угорська влада депортувала українських інкасаторів Ощадбанку та заборонила їм в’їзд до країн Шенгенської зони.

Нагадування: 5 березня 2026 року в Угорщині затримали дві інкасаторські автівки Ощадбанку разом із бригадою інкасаторів, які транзитом перевозили з Відня до Києва 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

За даними банку, перевезення здійснювалося в межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія, а вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезень і європейських митних процедур.

6 березня затримані співробітники повернулися до України, 12 березня Ощадбанку повернули інкасаторські автомобілі, а 6 травня 2026 року банк повідомив про повернення коштів та банківського золота.

Стрічка новин

