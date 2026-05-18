У Європі можуть залишитися до 5 млн українських біженців – в ООН оцінили можливі сценарії до 2029 року

Кількість українців зі статусом тимчасового захисту залежатиме від розвитку війни та політичних рішень.

Повномасштабна війна в Україні спричинила одну з найбільших криз біженців у світі. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), станом на 28 лютого 2026 року статус тимчасового захисту в ЄС мали близько 4,4 млн українців, а до кінця 2029 року їхня кількість у Європі може суттєво змінитися залежно від розвитку війни.

З 2022 року мільйони українців, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії, отримали захист у країнах Європейського Союзу та сусідніх державах у межах режиму тимчасового захисту або аналогічних національних механізмів. Це забезпечило їм доступ до проживання, медичних послуг, соціальної підтримки та працевлаштування. Дію Директиви про тимчасовий захист уже кілька разів продовжували, і наразі вона діє до березня 2027 року.

В УВКБ ООН зазначають, що з початку війни щонайменше 1,4 млн українців уже повернулися додому і залишалися в Україні щонайменше три місяці. Водночас тривалий характер війни та невизначеність щодо майбутнього статусу тимчасового захисту змушують як біженців, так і уряди країн перебування розглядати довгострокові варіанти легалізації та інтеграції.

У дослідженні УВКБ ООН підкреслюється, що планування інтеграції під час переміщення має доповнювати можливі сценарії повернення, забезпечуючи захист біженців, їхню самодостатність, а також умови для добровільного й безпечного повернення в майбутньому.

Сценарії розвитку ситуації

За одним зі сценаріїв — «крихкий мир із поступками» — Росія зберігає де-факто контроль над окупованими територіями, інвестиції на підконтрольній Україні території залишаються на середньому або високому рівні, а режим тимчасового захисту в ЄС завершується у березні 2027 року. У такому випадку до кінця 2029 року в Європі залишаться близько 2,9 млн українських біженців, що становить 56% від поточної кількості.

Також прогнозується нерівномірний розподіл: у країнах Західної та Північної Європи залишиться понад половина нинішніх українських біженців, тоді як у частині держав Центральної та Східної Європи — менше половини.

За сценарію «тривалої війни» (status quo) у Європі до кінця 2029 року залишатиметься близько 5,16 млн українських біженців, або 99% від нинішнього рівня.

Натомість за сценарію «перемоги України», який передбачає відновлення контролю над окупованими територіями до кінця року, кількість українців із статусом біженців у Європі може скоротитися до 32%.

В УВКБ ООН наголошують, що наведені сценарії не є прогнозами, а інструментом моделювання можливих варіантів розвитку подій та поведінки біженців залежно від політичних і безпекових рішень у майбутньому.

