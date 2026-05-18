«Перетнули червоні лінії ДНЯЗ»: Україна закликала світ відреагувати на ядерні навчання РФ і Білорусі

У МЗС наголошують, що спільні ядерні навчання порушують міжнародні договори та потребують жорсткої відповіді світової спільноти.

Розміщення Росією тактичної ядерної зброї на території Білорусі та проведення спільних ядерних навчань становлять серйозний виклик чинній системі глобальної безпеки. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

У відомстві заявили, що спільні ядерні навчання Росії та Білорусі є безпрецедентним викликом для архітектури міжнародної безпеки.

У МЗС наголосили, що такі дії порушують основоположні статті 1 і 2 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), які забороняють ядерним державам передавати контроль над ядерними технологіями, а неядерним країнам — приймати його.

За словами українського МЗС, перетворення Білорусі на ядерний плацдарм поблизу кордонів НАТО створює небезпечний прецедент і фактично легітимізує поширення ядерної зброї, що може заохочувати інші авторитарні режими до подібних дій.

У відомстві зазначили, що мілітаризація Білорусі підриває довіру до міжнародного права та робить Мінськ співучасником російського ядерного шантажу.

Також у МЗС наголосили, що дії Москви та Мінська, які, за їхньою оцінкою, «переступили червоні лінії» ДНЯЗ, потребують жорсткої та консолідованої відповіді міжнародної спільноти.

«Ефективна відповідь на російське-білоруське брязкання зброєю поблизу кордонів НАТО має включати в себе різке збільшення санкційного тиску на Москву та Мінськ, суттєве збільшення підтримки України, яка безпосередньо стримує обидва режими від подальшої експансії в Європу, нарощування присутності союзників на східному фланзі НАТО та поглиблення безпекової взаємодії з Україною», – зазначили у МЗС.

