  1. В Україні
  2. / У світі

«Перетнули червоні лінії ДНЯЗ»: Україна закликала світ відреагувати на ядерні навчання РФ і Білорусі

20:14, 18 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У МЗС наголошують, що спільні ядерні навчання порушують міжнародні договори та потребують жорсткої відповіді світової спільноти.
«Перетнули червоні лінії ДНЯЗ»: Україна закликала світ відреагувати на ядерні навчання РФ і Білорусі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розміщення Росією тактичної ядерної зброї на території Білорусі та проведення спільних ядерних навчань становлять серйозний виклик чинній системі глобальної безпеки. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві заявили, що спільні ядерні навчання Росії та Білорусі є безпрецедентним викликом для архітектури міжнародної безпеки.

У МЗС наголосили, що такі дії порушують основоположні статті 1 і 2 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), які забороняють ядерним державам передавати контроль над ядерними технологіями, а неядерним країнам — приймати його.

За словами українського МЗС, перетворення Білорусі на ядерний плацдарм поблизу кордонів НАТО створює небезпечний прецедент і фактично легітимізує поширення ядерної зброї, що може заохочувати інші авторитарні режими до подібних дій.

У відомстві зазначили, що мілітаризація Білорусі підриває довіру до міжнародного права та робить Мінськ співучасником російського ядерного шантажу.

Також у МЗС наголосили, що дії Москви та Мінська, які, за їхньою оцінкою, «переступили червоні лінії» ДНЯЗ, потребують жорсткої та консолідованої відповіді міжнародної спільноти.

«Ефективна відповідь на російське-білоруське брязкання зброєю поблизу кордонів НАТО має включати в себе різке збільшення санкційного тиску на Москву та Мінськ, суттєве збільшення підтримки України, яка безпосередньо стримує обидва режими від подальшої експансії в Європу, нарощування присутності союзників на східному фланзі НАТО та поглиблення безпекової взаємодії з Україною», – зазначили у МЗС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія МЗС Україна Білорусь

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

На Хмельниччині лікарка оформила немовля на іншу жінку: Верховний Суд визнав це торгівлею людьми

ВС зазначив, що для кваліфікації торгівлі людьми у формі незаконної угоди щодо дитини мета експлуатації не є обов’язковою ознакою складу злочину.

ВККС відклала розгляд кандидатури Андрія Лазора до апеляційного суду після запитань про майно та нерухомість

Судді Вікторія Корецька та Наталія Єфіменко підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

77 реформ за рік: як оновили судову систему та посилили роль НАБУ і САП

Україна виконала 77 заходів Дорожньої карти з верховенства права: запуск добору 2000 суддів та лідерство у регулюванні лобіювання має наблизити Україну до вступу в ЄС до 2030 року.

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]