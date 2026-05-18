США ще на 30 днів продовжили виняток із санкцій на морські поставки російської нафти

19:13, 18 травня 2026
Міністерство фінансів США ухвалило рішення відтермінувати обмеження на морські поставки російської нафти після звернень низки країн.
США продовжили ще на 30 днів дію винятку із санкцій на морські поставки російської нафти після звернень кількох країн, яким потрібен додатковий час для закупівлі російської сировини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, знайоме з рішенням.

За даними агентства, Міністерство фінансів США ухвалило рішення продовжити дію винятку після завершення попереднього терміну санкцій, який сплив у суботу. Джерело Reuters повідомило, що відтермінування санкцій діятиме ще 30 днів.

Як зазначає агентство, США запровадили цей виняток на тлі побоювань щодо дефіциту поставок нафти та зростання цін після закриття Іраном Ормузької протоки під час американо-ізраїльського наступу.

Водночас, за інформацією Reuters, це рішення суттєво не вплинуло на стабілізацію цін на бензин у США.

