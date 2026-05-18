Чи обов’язково військовим здавати ДНК: правила відбору та зберігання зразків
Відбір та зберігання ДНК-зразків військовослужбовців є одним із ключових елементів системи ідентифікації загиблих і зниклих безвісти захисників. Наразі така процедура є обов’язковою та проводиться поетапно у навчальних центрах і військових частинах.
На п’ятий рік повномасштабної війни десятки тисяч людей вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Частина з них — військовослужбовці, які офіційно вважаються живими доти, доки немає підтвердження їхньої загибелі.
Хто займається ідентифікацією загиблих військових
Процедура ідентифікації є міжвідомчою та проводиться відповідно до кримінального процесуального законодавства, законодавства у сфері судово-медичної експертизи та нормативних актів Кабміну.
До процесу залучені:
- органи досудового розслідування;
- судово-медичні експерти;
- експертні установи МВС та МОЗ, які проводять ДНК-дослідження;
- Національна поліція та інші правоохоронні органи;
- Міністерство внутрішніх справ;
- Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;
- інші державні органи залежно від обставин справи.
Повідомлення про встановлення особи загиблого мають ґрунтуватися виключно на офіційно підтверджених даних.
Чи є обов’язковим відбір ДНК у військових
Міноборони наголошує: відбір ДНК-зразків для військовослужбовців є обов’язковою процедурою. Водночас це не одноразова кампанія, а поетапний процес, який організовується у військових частинах та навчальних центрах.
Уповноважені особи відповідають за:
- контроль проведення процедури;
- оформлення реєстраційних документів;
- ведення обліку;
- зберігання та передачу біоматеріалу;
- інформування служб персоналу.
Як у військових беруть ДНК-зразки
Для відбору використовують неінвазивний метод — забір букального епітелію з внутрішньої поверхні щоки. Такий спосіб є безпечним і придатним для генетичних досліджень.
Інформацію про проведення процедури вносять до військово-облікових документів та особових справ військовослужбовців.
Для чого створюють базу ДНК військових
Відібрані зразки передаються до Центру обліку геномної інформації, де формується резерв ідентифікаційного матеріалу.
У разі зникнення військовослужбовця безвісти ці дані можуть передати до МВС для внесення до Єдиного реєстру геномної інформації людини та подальшої ідентифікації.
ДНК-ідентифікація дозволяє встановити особу загиблого навіть у випадках, коли відсутні документи, жетон, особисті речі або неможливе візуальне впізнання.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.