  1. В Україні

Чи обов’язково військовим здавати ДНК: правила відбору та зберігання зразків

18:32, 18 травня 2026
Для військовослужбовців відбір ДНК є обов’язковою процедурою, яка здійснюється у частинах та навчальних центрах.
Фото: Міноборони
Відбір та зберігання ДНК-зразків військовослужбовців є одним із ключових елементів системи ідентифікації загиблих і зниклих безвісти захисників. Наразі така процедура є обов’язковою та проводиться поетапно у навчальних центрах і військових частинах.

На п’ятий рік повномасштабної війни десятки тисяч людей вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Частина з них — військовослужбовці, які офіційно вважаються живими доти, доки немає підтвердження їхньої загибелі.

Хто займається ідентифікацією загиблих військових

Процедура ідентифікації є міжвідомчою та проводиться відповідно до кримінального процесуального законодавства, законодавства у сфері судово-медичної експертизи та нормативних актів Кабміну.

До процесу залучені:

  • органи досудового розслідування;
  • судово-медичні експерти;
  • експертні установи МВС та МОЗ, які проводять ДНК-дослідження;
  • Національна поліція та інші правоохоронні органи;
  • Міністерство внутрішніх справ;
  • Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;
  • інші державні органи залежно від обставин справи.

Повідомлення про встановлення особи загиблого мають ґрунтуватися виключно на офіційно підтверджених даних.

Чи є обов’язковим відбір ДНК у військових

Міноборони наголошує: відбір ДНК-зразків для військовослужбовців є обов’язковою процедурою. Водночас це не одноразова кампанія, а поетапний процес, який організовується у військових частинах та навчальних центрах.

Уповноважені особи відповідають за:

  • контроль проведення процедури;
  • оформлення реєстраційних документів;
  • ведення обліку;
  • зберігання та передачу біоматеріалу;
  • інформування служб персоналу.

Як у військових беруть ДНК-зразки

Для відбору використовують неінвазивний метод — забір букального епітелію з внутрішньої поверхні щоки. Такий спосіб є безпечним і придатним для генетичних досліджень.

Інформацію про проведення процедури вносять до військово-облікових документів та особових справ військовослужбовців.

Для чого створюють базу ДНК військових

Відібрані зразки передаються до Центру обліку геномної інформації, де формується резерв ідентифікаційного матеріалу.

У разі зникнення військовослужбовця безвісти ці дані можуть передати до МВС для внесення до Єдиного реєстру геномної інформації людини та подальшої ідентифікації.

ДНК-ідентифікація дозволяє встановити особу загиблого навіть у випадках, коли відсутні документи, жетон, особисті речі або неможливе візуальне впізнання.

