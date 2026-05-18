Обязательно ли военным сдавать ДНК: правила отбора и хранения образцов
Отбор и хранение ДНК-образцов военнослужащих является одним из ключевых элементов системы идентификации погибших и пропавших без вести защитников. В настоящее время такая процедура является обязательной и проводится поэтапно в учебных центрах и воинских частях.
На пятый год полномасштабной войны десятки тысяч людей считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Часть из них — военнослужащие, которые официально считаются живыми до тех пор, пока нет подтверждения их гибели.
Кто занимается идентификацией погибших военных
Процедура идентификации является межведомственной и проводится в соответствии с уголовным процессуальным законодательством, законодательством в сфере судебно-медицинской экспертизы и нормативными актами Кабмина.
К процессу привлечены:
- органы досудебного расследования;
- судебно-медицинские эксперты;
- экспертные учреждения МВД и Минздрава, которые проводят ДНК-исследования;
- Национальная полиция и другие правоохранительные органы;
- Министерство внутренних дел;
- Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;
- другие государственные органы в зависимости от обстоятельств дела.
Сообщения об установлении личности погибшего должны основываться исключительно на официально подтвержденных данных.
Является ли обязательным отбор ДНК у военных
Минобороны подчеркивает: отбор ДНК-образцов для военнослужащих является обязательной процедурой. В то же время это не разовая кампания, а поэтапный процесс, который организовывается в воинских частях и учебных центрах.
Уполномоченные лица отвечают за:
- контроль проведения процедуры;
- оформление регистрационных документов;
- ведение учета;
- хранение и передачу биоматериала;
- информирование служб персонала.
Как у военных берут ДНК-образцы
Для отбора используют неинвазивный метод — забор букального эпителия с внутренней поверхности щеки. Такой способ является безопасным и пригодным для генетических исследований.
Информацию о проведении процедуры вносят в военно-учетные документы и личные дела военнослужащих.
Для чего создают базу ДНК военных
Отобранные образцы передаются в Центр учета геномной информации, где формируется резерв идентификационного материала.
В случае исчезновения военнослужащего без вести эти данные могут передать в МВД для внесения в Единый реестр геномной информации человека и дальнейшей идентификации.
ДНК-идентификация позволяет установить личность погибшего даже в случаях, когда отсутствуют документы, жетон, личные вещи или невозможно визуальное опознание.
