  1. В Украине

Обязательно ли военным сдавать ДНК: правила отбора и хранения образцов

18:32, 18 мая 2026
Для военнослужащих отбор ДНК является обязательной процедурой, которая проводится в воинских частях и учебных центрах.
Фото: Минобороны
Отбор и хранение ДНК-образцов военнослужащих является одним из ключевых элементов системы идентификации погибших и пропавших без вести защитников. В настоящее время такая процедура является обязательной и проводится поэтапно в учебных центрах и воинских частях.

На пятый год полномасштабной войны десятки тысяч людей считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Часть из них — военнослужащие, которые официально считаются живыми до тех пор, пока нет подтверждения их гибели.

Кто занимается идентификацией погибших военных

Процедура идентификации является межведомственной и проводится в соответствии с уголовным процессуальным законодательством, законодательством в сфере судебно-медицинской экспертизы и нормативными актами Кабмина.

К процессу привлечены:

  • органы досудебного расследования;
  • судебно-медицинские эксперты;
  • экспертные учреждения МВД и Минздрава, которые проводят ДНК-исследования;
  • Национальная полиция и другие правоохранительные органы;
  • Министерство внутренних дел;
  • Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;
  • другие государственные органы в зависимости от обстоятельств дела.

Сообщения об установлении личности погибшего должны основываться исключительно на официально подтвержденных данных.

Является ли обязательным отбор ДНК у военных

Минобороны подчеркивает: отбор ДНК-образцов для военнослужащих является обязательной процедурой. В то же время это не разовая кампания, а поэтапный процесс, который организовывается в воинских частях и учебных центрах.

Уполномоченные лица отвечают за:

  • контроль проведения процедуры;
  • оформление регистрационных документов;
  • ведение учета;
  • хранение и передачу биоматериала;
  • информирование служб персонала.

Как у военных берут ДНК-образцы

Для отбора используют неинвазивный метод — забор букального эпителия с внутренней поверхности щеки. Такой способ является безопасным и пригодным для генетических исследований.

Информацию о проведении процедуры вносят в военно-учетные документы и личные дела военнослужащих.

Для чего создают базу ДНК военных

Отобранные образцы передаются в Центр учета геномной информации, где формируется резерв идентификационного материала.

В случае исчезновения военнослужащего без вести эти данные могут передать в МВД для внесения в Единый реестр геномной информации человека и дальнейшей идентификации.

ДНК-идентификация позволяет установить личность погибшего даже в случаях, когда отсутствуют документы, жетон, личные вещи или невозможно визуальное опознание.

