Обязательно ли военным сдавать ДНК: правила отбора и хранения образцов

Для военнослужащих отбор ДНК является обязательной процедурой, которая проводится в воинских частях и учебных центрах.

Отбор и хранение ДНК-образцов военнослужащих является одним из ключевых элементов системы идентификации погибших и пропавших без вести защитников. В настоящее время такая процедура является обязательной и проводится поэтапно в учебных центрах и воинских частях.

На пятый год полномасштабной войны десятки тысяч людей считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Часть из них — военнослужащие, которые официально считаются живыми до тех пор, пока нет подтверждения их гибели.

Кто занимается идентификацией погибших военных

Процедура идентификации является межведомственной и проводится в соответствии с уголовным процессуальным законодательством, законодательством в сфере судебно-медицинской экспертизы и нормативными актами Кабмина.

К процессу привлечены:

органы досудебного расследования;

судебно-медицинские эксперты;

экспертные учреждения МВД и Минздрава, которые проводят ДНК-исследования;

Национальная полиция и другие правоохранительные органы;

Министерство внутренних дел;

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;

другие государственные органы в зависимости от обстоятельств дела.

Сообщения об установлении личности погибшего должны основываться исключительно на официально подтвержденных данных.

Является ли обязательным отбор ДНК у военных

Минобороны подчеркивает: отбор ДНК-образцов для военнослужащих является обязательной процедурой. В то же время это не разовая кампания, а поэтапный процесс, который организовывается в воинских частях и учебных центрах.

Уполномоченные лица отвечают за:

контроль проведения процедуры;

оформление регистрационных документов;

ведение учета;

хранение и передачу биоматериала;

информирование служб персонала.

Как у военных берут ДНК-образцы

Для отбора используют неинвазивный метод — забор букального эпителия с внутренней поверхности щеки. Такой способ является безопасным и пригодным для генетических исследований.

Информацию о проведении процедуры вносят в военно-учетные документы и личные дела военнослужащих.

Для чего создают базу ДНК военных

Отобранные образцы передаются в Центр учета геномной информации, где формируется резерв идентификационного материала.

В случае исчезновения военнослужащего без вести эти данные могут передать в МВД для внесения в Единый реестр геномной информации человека и дальнейшей идентификации.

ДНК-идентификация позволяет установить личность погибшего даже в случаях, когда отсутствуют документы, жетон, личные вещи или невозможно визуальное опознание.

