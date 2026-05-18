Почти 14 тысяч сотрудников аварийно-восстановительных бригад на этой неделе получат дополнительные выплаты за март

18:43, 18 мая 2026
Дополнительные средства за март будут начислены энергетикам, газовикам, коммунальщикам, железнодорожникам и работникам водоканалов, занимающимся ликвидацией последствий вражеских атак на энергетическую инфраструктуру.
На этой неделе начнутся дополнительные выплаты за март для работников аварийно-восстановительных бригад, которые занимаются ликвидацией последствий вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, выплаты получат почти 14 тысяч работников, среди которых энергетики, газовики, коммунальщики, железнодорожники и работники водоканалов.

Речь идет о финальной выплате государственной поддержки в размере 20 тысяч гривен, которую правительство ввело на период сложной ситуации в энергетической сфере. Выплаты за январь и февраль, как отметила премьер-министр, уже были осуществлены в полном объеме.

