Почти 14 тысяч сотрудников аварийно-восстановительных бригад на этой неделе получат дополнительные выплаты за март

Дополнительные средства за март будут начислены энергетикам, газовикам, коммунальщикам, железнодорожникам и работникам водоканалов, занимающимся ликвидацией последствий вражеских атак на энергетическую инфраструктуру.

На этой неделе начнутся дополнительные выплаты за март для работников аварийно-восстановительных бригад, которые занимаются ликвидацией последствий вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, выплаты получат почти 14 тысяч работников, среди которых энергетики, газовики, коммунальщики, железнодорожники и работники водоканалов.

Речь идет о финальной выплате государственной поддержки в размере 20 тысяч гривен, которую правительство ввело на период сложной ситуации в энергетической сфере. Выплаты за январь и февраль, как отметила премьер-министр, уже были осуществлены в полном объеме.

