Субсидия 2026: как украинцам считают сумму пособия на коммуналку

Украинцам объяснили, как именно в 2026 году определяют размер жилищной субсидии и какие доходы учитывают при ее назначении.

Украинцы, которые тратят значительную часть доходов на коммунальные услуги, могут оформить жилищную субсидию. При этом размер помощи для каждой семьи определяется отдельно — в зависимости от доходов и состава домохозяйства.

В Пенсионном фонде Украины пояснили, что субсидия назначается в случае, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают обязательный платеж, рассчитанный индивидуально для конкретной семьи.

Как определяют обязательный платеж

Расчет осуществляется по специальной формуле в несколько этапов:

сначала определяют среднемесячный совокупный доход всех членов домохозяйства;

полученную сумму делят на количество человек в семье и определяют средний доход на одного человека;

после этого доход на одного человека сравнивают с прожиточным минимумом, установленным на 1 января года назначения субсидии. По состоянию на 1 января 2026 года этот показатель составляет 3 209 грн;

далее результат делят пополам и умножают на 15%. Именно так формируется обязательный процент платежа за коммунальные услуги.

Какие доходы учитывают

В ПФУ отмечают, что период, за который учитываются доходы, зависит от того, когда именно оформляется субсидия.

Если помощь назначается с мая — то есть на неотопительный сезон — учитываются доходы за третий и четвертый кварталы предыдущего года.

Для субсидии, которая оформляется с октября на отопительный сезон, во внимание принимаются доходы за первый и второй кварталы текущего года.

Если человек обращается не в начале сезона, а позже, тогда учитываются доходы за два квартала, предшествующие месяцу перед подачей заявления.

Отдельный порядок действует для пенсионеров. Если субсидия оформляется на отопительный сезон, в расчет включается пенсия за август текущего года. Для неотопительного сезона учитывается пенсия за март.

В случаях, когда субсидия назначается не с начала сезона, во внимание принимается пенсия за месяц, предшествующий месяцу перед оформлением помощи.

