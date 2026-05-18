Покушение на убийство военнослужащего в Каменце-Подольском: апелляция подтвердила приговор — 7,5 лет лишения свободы

В Каменце-Подольском во время конфликта военнослужащий получил удар ножом в грудь.

Апелляционный суд в Хмельницкой области поставил точку в деле о нападении на военнослужащего в Каменце-Подольском, оставив в силе приговор суда первой инстанции. Речь идет об инциденте, который произошел в ноябре 2025 года и завершился тяжелым ранением 44-летнего военнослужащего в результате удара ножом.

Суд апелляционной инстанции согласился с квалификацией действий обвиняемого как оконченного покушения на умышленное убийство и признал, что представленные доказательства являются достаточными и согласованными. Доводы защиты об отсутствии умысла на лишение жизни суд отклонил.

Обстоятельства дела №676/697/26

Как установил суд, 16 ноября 2025 года обвиняемый пришел к знакомому военнослужащему в хостел, где между мужчинами возник словесный конфликт. На выходе из здания гость достал складной нож и нанес 44-летнему военнослужащему удар в грудь – он получил тяжелые повреждения грудной клетки и легкого, однако выжил благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.

Каменец-Подольский районный суд Хмельницкой области признал 62-летнего нападавшего виновным в оконченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

В апелляционной жалобе защитник просил отменить приговор, переквалифицировать действия обвиняемого на умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК Украины) и освободить его от отбывания наказания с испытательным сроком.

Адвокат считал, что сторона обвинения не доказала наличие у его подзащитного умысла на убийство. Он утверждал, что согласно заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, а потому квалификация действий как покушение на убийство является неправильной.

Что решил апелляционный суд

Апелляционный суд пришел к выводу, что совокупность доказательств вне разумного сомнения подтверждает факт оконченного покушения на умышленное убийство.

Коллегия судей отметила, что характер и локализация ранения, внезапность и сила удара, использование ножа, а также отсутствие какой-либо угрозы для нападавшего исключают случайность или намерение лишь напугать потерпевшего. Суд указал, что военнослужащий не погиб только благодаря своевременной госпитализации. При этом обвиняемый не пытался помочь раненому и покинул место происшествия.

Апелляционный суд также согласился с назначенным наказанием, указав, что не усматривает оснований для его смягчения, поскольку определенный срок является максимально приближенным к минимальной границе санкции ч. 1 ст. 115 УК Украины.

По результатам апелляционного пересмотра дела суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а приговор – без изменений.

