Сергей Власенко заявил, что доля соглашений со следствием в ВАКС составляет 66%

20:58, 18 мая 2026
Народный депутат Сергей Власенко заявил о преобладании обвинительных решений в Высшем антикоррупционном суде и привел данные о приговорах и сделках со следствием.
Народный депутат Сергей Власенко заявил, что доля соглашений со следствием в Высшем антикоррупционном суде составляет 66%.

По его словам, уголовное правосудие в Украине исторически носило обвинительный характер, что он связывает с наследием советской правовой традиции и нежеланием «конфликтовать» с правоохранительными органами, а также стремлением избегать решений, которые могут восприниматься как «слишком мягкие».

В то же время ВАКС должен был стать судом «нового поколения», хотя, по мнению Сергея Власенко, «потоки системы» присущи и ему.

Отдельно он отметил, что ВАКС, который, по словам Власенко, сами представители института называют «судом нового поколения», также, по его мнению, имеет подобные проблемы, в частности в отношении автоматического распределения дел и общей тенденции к обвинительным решениям.

Власенко привел статистику, которую, по его словам, получила временная следственная комиссия от ВАКС за 2025 год. Всего суд вынес 109 приговоров. Из них 3 были оправдательными, а 106 — обвинительными. Среди обвинительных приговоров 72 были вынесены на основании соглашений со следствием.

Согласно приведенным данным, доля оправдательных приговоров составляет 2,75%, а доля соглашений со следствием — 66%.

Нардеп также заявил, что такая статистика, по его мнению, не свидетельствует ни об эффективности работы суда, ни о качестве работы НАБУ и САП, а скорее указывает на общий обвинительный уклон соответствующих институтов. Он добавил, что значительное количество соглашений со следствием вызывает дополнительные вопросы.

«Вот такой он — «суд нового поколения». И это точно не имеет ничего общего с нашим путем в ЕС», — отметил Сергей Власенко.

