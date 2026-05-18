В Киеве месячный проездной на общественный транспорт за 4875 грн обойдется дороже, чем в Германии, почти на все поездки

Предлагаемый тариф превышает аналогичные показатели в ряде городов Европы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве хотят установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. Речь идет о трамваях, троллейбусах, автобусах, метро. Также в столице планируют ввести билет на проезд за 60 грн с пересадками на 90 минут.

Таким образом, безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер будет стоить 4 875 грн. Такая стоимость месячного проездного выше, чем, в частности, безлимитного проездного в Германии, который в пересчете стоит около 3235 грн.

В разных городах Европы месячные проездные стоят значительно дешевле или находятся на уровне ниже киевского тарифа. В частности, в Праге стоимость месячного проездного составляет 550 крон (примерно 1000 грн), в Будапеште — от 9500 до 10500 форинтов (около 1000–1200 грн), в Варшаве — 140–180 злотых (примерно 1500–2000 грн), а в Вене — от €33 до €40 (примерно 1500–1900 грн).

В то же время в Германии проездной Deutschlandticket стоит €63 (около 3000 грн) и обеспечивает безлимитный доступ почти ко всему общественному транспорту страны — включая метро, автобусы, трамваи, электрички и региональные поезда между городами. В Берлине месячные проездные стоят от €86 до €99 (примерно 4000–4700 грн), а в Париже — €88–90 (около 4000–4200 грн).

К тому же минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 грн, тогда как в Германии она превышает 105 000 грн в пересчете после уплаты налогов.

