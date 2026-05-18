В Украине выросли цены на новостройки, самое дорогое жилье — в Киеве

В течение месяца в Украине ввели в эксплуатацию 16 новых домов.

В Украине проанализировали ситуацию на первичном рынке недвижимости в апреле 2026 года. По данным аналитиков, цены на новостройки росли почти во всех регионах, а спрос зависел от области и ситуации с безопасностью.

По состоянию на апрель в Украине продолжали работать 84% отделов продаж новостроек.

В течение месяца в эксплуатацию ввели 16 новых домов на 30 секций в общей сложности: 9 секций — во Львовской, 7 — в Ивано-Франковской, 4 — в Одесской, 3 — в Днепропетровской, 2 — в Киевской, и по 1 — в Киеве, Тернопольской, Ровненской, Волынской и Закарпатской областях.

По информации DIM.RIA, больше всего за месяц подорожали новостройки в Ивано-Франковской области — на 11% по сравнению с мартом.

В то же время наибольшее снижение цен зафиксировали в Харьковской области — минус 6,3%.

Столица Украины Киев остается самым дорогим городом по стоимости нового жилья. В апреле средняя цена квадратного метра в столице составила 1438 долларов, что на 3,2% больше, чем в марте.

Самые дорогие новостройки столицы расположены в Печерском районе. Там средняя цена достигла 2676 долларов за квадратный метр. Самое доступное жилье находится в Деснянском районе — в среднем 865 долларов за квадратный метр.

Что касается спроса, то наиболее заметный рост — в Днепропетровской (+22%), Ивано-Франковской (+7%) и Черновицкой (+7%) областях, а также в Киеве (+7%).

В то же время в Сумской (-20%), Кировоградской (-20%) и Житомирской (-18%) областях наблюдалось падение спроса.

