  1. В Украине

Возвращение к работе после демобилизации: какие гарантии имеют ветераны

23:12, 18 мая 2026
После увольнения с военной службы граждане имеют право вернуться на прежнее место работы с сохранением трудовых гарантий, предусмотренных законодательством.
Вопросы сохранения трудовых гарантий для ветеранов и порядок их возвращения к работе регулируются Кодексом законов о труде Украины и Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» №2232-XII. Об этом заявил главный государственный инспектор управления инспекционной деятельности в Кировоградской области.

Согласно статье 119 КЗоТ, за работниками, призванными на военную службу, сохраняются рабочее место и должность. Днем завершения службы считается дата исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части в соответствии с Законом №2232.

После демобилизации гражданин обязан в течение пяти дней встать на военный учет по месту жительства. В этот период за работником также сохраняются место работы, должность и средний заработок.

Для возвращения к исполнению трудовых обязанностей работник должен предоставить работодателю копию военного билета с соответствующей отметкой или выписку из приказа об исключении из списков личного состава. Также рекомендуется подать заявление о выходе на работу после демобилизации для фиксации даты возобновления исполнения обязанностей и начисления зарплаты.

Допуск работника к работе оформляется приказом или распоряжением работодателя, в котором указываются дата выхода и основания возобновления работы.

Отдельно отмечается, что если на период службы основного работника на его место было принято другое лицо по срочному трудовому договору, такой договор прекращается по возвращении основного работника.

Кроме того, при реорганизации или переименовании предприятия обязанность трудоустройства ветерана на аналогичную должность переходит к правопреемнику.

Также отмечается, что даже при прохождении процедуры взятия на военный учет в ТЦК и СП после увольнения со службы работодатель обязан уволить работника от работы по сохранению среднего заработка.

военные Гоструда трудовые отношения



