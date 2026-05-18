Части пенсионеров могут приостановить выплаты: кого это касается

22:54, 18 мая 2026
Пенсионерам, проживающим на временно оккупированных территориях или выехавшим из них, напомнили о необходимости подтвердить неполучение пенсии от РФ для продолжения выплат в Украине.
Пенсионерам, проживающим на временно оккупированных территориях или выехавшим оттуда на подконтрольную Украине территорию, напомнили о необходимости подтвердить неполучение пенсии от органов пенсионного обеспечения РФ для продолжения выплат в Украине.

Согласно законодательству, выплата пенсий и страховых выплат таким лицам производится только при условии, что они не получают аналогичные выплаты от российской стороны. Подтверждение этому факту человек должен предоставить самостоятельно.

В Пенсионном фонде объяснили, что гражданам, которые в 2025-2026 годах прошли физическую идентификацию, но по состоянию на 1 февраля 2026 года не предоставили соответствующее уведомление, выплаты продлили до 1 апреля 2026 года согласно постановлению Кабмина №126.

Если после 1 апреля выплата пенсии была приостановлена ​​из-за неподачи информации о неполучении пенсии от РФ, ее можно восстановить. Для этого нужно подать заявление о возобновлении выплаты пенсии с указанием информации о неполучении выплат от русской федерации.

В ПФУ подчеркнули, что в случае подачи такого заявления до конца текущего года выплату пенсии возобновят с даты его приостановки.

Подать заявление можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда, через вебпортал электронных услуг ПФУ с использованием «Дия. Подписи» или во время видеоконференции для идентификации личности.

Граждане, временно находящиеся за границей, могут подать заявление по почте вместе с документами, подтверждающими личность и факт пребывания за пределами Украины.

