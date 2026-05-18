Владимир Зеленский: нефтепереработка в России сократилась примерно на 10%

Президент Украины заявил о сокращении объемов нефтепереработки в России и росте бюджетного дефицита РФ.

Российская нефтеперерабатывающая отрасль за последние месяцы сократилась примерно на 10%, а часть нефтяных компаний вынуждена останавливать скважины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, такие процессы являются особенно чувствительными для российской нефтедобычи, поскольку возобновление работы скважин требует значительно большего количества ресурсов и времени, чем в ряде других стран, которые могут оперативно реагировать на колебания рынка.

Президент также отметил, что потери в добыче для России являются одним из самых болезненных последствий наряду с финансовыми потерями.

Зеленский заявил, что в результате комплексного международного давления российские государственные доходы за пять месяцев этого года уже сформировали дефицит, превышающий запланированные годовые показатели.

Он добавил, что Владимир Путин, по его словам, заранее заложил средства на ведение войны, однако этих ресурсов недостаточно для длительного финансирования боевых действий.

Президент Украины также утверждает, что в настоящее время ряд регионов России находится в состоянии фактического финансового дефолта, а экономическое давление постепенно усиливается.

«Сейчас у них уже значительное количество регионов находится в состоянии банкротства, и Путин ведет Россию к банкротству. И различные схемы, которые они придумывают, чтобы заработать деньги, им не помогут. Мы видим эти российские схемы. Мы фиксируем их. И будем ломать их», — заявил Зеленский.

