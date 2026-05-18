  В Україні

Володимир Зеленський: нафтопереробка в Росії скоротилася приблизно на 10%

21:11, 18 травня 2026
Президент України заявив про скорочення російської нафтопереробки та зростання бюджетного дефіциту РФ.
Російська нафтопереробна галузь за останні місяці скоротилася приблизно на 10%, а частина нафтових компаній змушена зупиняти свердловини. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, такі процеси є особливо чутливими для російського нафтовидобутку, оскільки відновлення роботи свердловин потребує значно більших ресурсів і часу, ніж у низки інших країн, які можуть оперативно реагувати на коливання ринку.

Президент також зазначив, що втрати у видобутку для Росії є одним із найболючіших наслідків поряд із фінансовими втратами.

Зеленський заявив, що внаслідок комплексного міжнародного тиску російські державні доходи за п’ять місяців цього року вже сформували дефіцит, який перевищує заплановані річні показники.

Він додав, що Володимир Путін, за його словами, завчасно заклав кошти на ведення війни, однак цих ресурсів недостатньо для тривалого фінансування бойових дій.

Президент України також стверджує, що нині низка регіонів Росії перебуває у стані фактичного фінансового дефолту, а економічний тиск поступово поглиблюється.

«Зараз у них уже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росію. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми. Ми фіксуємо їх. І будемо ламати їх», — заявив Зеленський.

росія санкції Володимир Зеленський

