16000 гривень за життя сімох людей – у Миколаєві судили матір і сина, які координували російські атаки

У Миколаєві засудили матір і сина до 15 років ув’язнення за держзраду та пособництво РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральний районний суд Миколаєва ухвалив вирок 30-річному місцевому жителю та його матері у справі про державну зраду, пособництво державі-агресору та інші злочини. Суд встановив, що їхні дії призвели до ракетного удару РФ по житловому будинку, внаслідок якого загинули 7 людей, серед них дитина.

Вирок винесено 30-річному місцевому жителю, якого обвинувачували у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.111, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.438, ч.2 ст.28, ч.2 ст.436-2 Кримінального кодексу України, а також його матері, обвинуваченій за ч.2 ст.28, ч.2 ст.111, ч.2 ст.28, ч.2 ст.436-2 КК України.

Судовий розгляд відбувався у закритому засіданні.

Обставини справи

Як встановив суд, обвинувачені за грошову винагороду погодилися на пропозицію адміністратора одного з антиукраїнських Telegram-каналів здійснювати підривну діяльність проти України. Йшлося про передачу інформації щодо переміщення та розташування підрозділів ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Згодом чоловік систематично збирав відповідні дані та інформацію про результати ворожих атак і передавав файли з географічними координатами представнику держави-агресора. В одному з повідомлень він надіслав скрін із координатами, позначкою та коментарем щодо скупчення автомобілів з номерами іншого регіону.

Унаслідок цих дій, за даними суду, Росія завдала ракетного удару по багатоквартирному будинку на вулиці Пограничній у Миколаєві. Внаслідок удару загинули 7 осіб, зокрема 12-річний хлопчик.

Після цього, як зазначено у матеріалах справи, чоловік разом із матір’ю проїхав поблизу місця обстрілу та повідомив про наслідки представнику РФ.

Також обвинувачені неодноразово записували відео та аудіоматеріали, у яких, за версією слідства, виправдовували збройну агресію РФ, заперечували тимчасову окупацію частини території України та поширювали відповідні надані їм матеріали. Зазначені записи надалі використовувалися в пропагандистських цілях і поширювалися в інтернеті, зокрема на ресурсах держави-агресора.

За виконання цих дій чоловіку, за даними суду, було перераховано 16 000 гривень із тимчасово окупованої території Херсонської області.

Що вирішив суд

Обвинувачені своєї вини не визнавали. Суд, дослідивши матеріали справи та покази свідків, визнав їх винними.

Суд призначив обом покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.