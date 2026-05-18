  1. Судова практика
  2. / В Україні

16000 гривень за життя сімох людей – у Миколаєві судили матір і сина, які координували російські атаки

21:18, 18 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Миколаєві засудили матір і сина до 15 років ув’язнення за держзраду та пособництво РФ.
16000 гривень за життя сімох людей – у Миколаєві судили матір і сина, які координували російські атаки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральний районний суд Миколаєва ухвалив вирок 30-річному місцевому жителю та його матері у справі про державну зраду, пособництво державі-агресору та інші злочини. Суд встановив, що їхні дії призвели до ракетного удару РФ по житловому будинку, внаслідок якого загинули 7 людей, серед них дитина.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Вирок винесено 30-річному місцевому жителю, якого обвинувачували у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.111, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.438, ч.2 ст.28, ч.2 ст.436-2 Кримінального кодексу України, а також його матері, обвинуваченій за ч.2 ст.28, ч.2 ст.111, ч.2 ст.28, ч.2 ст.436-2 КК України.

Судовий розгляд відбувався у закритому засіданні.

Обставини справи

Як встановив суд, обвинувачені за грошову винагороду погодилися на пропозицію адміністратора одного з антиукраїнських Telegram-каналів здійснювати підривну діяльність проти України. Йшлося про передачу інформації щодо переміщення та розташування підрозділів ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Згодом чоловік систематично збирав відповідні дані та інформацію про результати ворожих атак і передавав файли з географічними координатами представнику держави-агресора. В одному з повідомлень він надіслав скрін із координатами, позначкою та коментарем щодо скупчення автомобілів з номерами іншого регіону.

Унаслідок цих дій, за даними суду, Росія завдала ракетного удару по багатоквартирному будинку на вулиці Пограничній у Миколаєві. Внаслідок удару загинули 7 осіб, зокрема 12-річний хлопчик.

Після цього, як зазначено у матеріалах справи, чоловік разом із матір’ю проїхав поблизу місця обстрілу та повідомив про наслідки представнику РФ.

Також обвинувачені неодноразово записували відео та аудіоматеріали, у яких, за версією слідства, виправдовували збройну агресію РФ, заперечували тимчасову окупацію частини території України та поширювали відповідні надані їм матеріали. Зазначені записи надалі використовувалися в пропагандистських цілях і поширювалися в інтернеті, зокрема на ресурсах держави-агресора.

За виконання цих дій чоловіку, за даними суду, було перераховано 16 000 гривень із тимчасово окупованої території Херсонської області.

Що вирішив суд

Обвинувачені своєї вини не визнавали. Суд, дослідивши матеріали справи та покази свідків, визнав їх винними.

Суд призначив обом покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд росія Миколаїв держзрада війна обстріл

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

На Хмельниччині лікарка оформила немовля на іншу жінку: Верховний Суд визнав це торгівлею людьми

ВС зазначив, що для кваліфікації торгівлі людьми у формі незаконної угоди щодо дитини мета експлуатації не є обов’язковою ознакою складу злочину.

ВККС відклала розгляд кандидатури Андрія Лазора до апеляційного суду після запитань про майно та нерухомість

Судді Вікторія Корецька та Наталія Єфіменко підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

77 реформ за рік: як оновили судову систему та посилили роль НАБУ і САП

Україна виконала 77 заходів Дорожньої карти з верховенства права: запуск добору 2000 суддів та лідерство у регулюванні лобіювання має наблизити Україну до вступу в ЄС до 2030 року.

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]