  В Украине

В ГПСУ раскрыли статистику смертей во время незаконного пересечения границы мужчинами

22:36, 18 мая 2026
С начала 2022 года при попытках незаконного пересечения границы зафиксированы десятки смертей мужчин.
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с начала 2022 года при попытках незаконного пересечения границы зафиксировано более 70 случаев гибели мужчин.

В настоящее время ГПСУ сообщила о очередном трагическом случае во время попытки незаконного пересечения границы.

По данным пограничников, в румынскую пограничную полицию обратилась гражданка Украины и сообщила, что ее муж планировал незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Красноильск. Во время движения к границе мужчине стало плохо.

После получения информации пограничники начали поиски и впоследствии обнаружили мужчину без признаков жизни.

В ГПСУ отметили, что погибший обустроил себе место для отдыха, вероятно, надеясь дождаться улучшения состояния до утра.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не выявлено. Тело мужчины передано на экспертизу.

Украина Государственная пограничная служба военное положение мобилизация пересечение границы

