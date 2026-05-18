В ГПСУ раскрыли статистику смертей во время незаконного пересечения границы мужчинами

С начала 2022 года при попытках незаконного пересечения границы зафиксированы десятки смертей мужчин.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с начала 2022 года при попытках незаконного пересечения границы зафиксировано более 70 случаев гибели мужчин.

В настоящее время ГПСУ сообщила о очередном трагическом случае во время попытки незаконного пересечения границы.

По данным пограничников, в румынскую пограничную полицию обратилась гражданка Украины и сообщила, что ее муж планировал незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Красноильск. Во время движения к границе мужчине стало плохо.

После получения информации пограничники начали поиски и впоследствии обнаружили мужчину без признаков жизни.

В ГПСУ отметили, что погибший обустроил себе место для отдыха, вероятно, надеясь дождаться улучшения состояния до утра.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не выявлено. Тело мужчины передано на экспертизу.

