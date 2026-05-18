В Україні зросли ціни на новобудови, найдорожче житло — у Києві

В Україні проаналізували ситуацію на первинному ринку нерухомості у квітні 2026 року. За даними аналітиків, ціни на новобудови зростали майже в усіх регіонах, а попит залежав від області та безпекової ситуації.

Станом на квітень в Україні продовжували працювати 84% відділів продажу новобудов.

Впродовж місяця в експлуатацію ввели 16 нових будинків на 30 секцій загалом: 9 секцій — у Львівській, 7 — в Івано-Франківській, 4 — в Одеській, 3 — у Дніпропетровській, 2 — у Київській, та по 1 — у Києві, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Закарпатській областях.

За інформацією DIM.RIA, найбільше за місяць подорожчали новобудови в Івано-Франківській області — на 11% порівняно з березнем.

Водночас найбільше зниження цін зафіксували у Харківська область — мінус 6,3%.

Столиці України Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла. У квітні середня ціна квадратного метра у столиці становила 1438 доларів, що на 3,2% більше, ніж у березні.

Найдорожчі новобудови столиці розташовані у Печерському районі. Там середня ціна сягнула 2676 доларів за квадратний метр. Найдоступніше житло же у Деснянському районі — у середньому 865 доларів за квадратний метр.

Щодо попиту, то найпомітніше зростання — у Дніпропетровській (+22%), Івано-Франківській (+7%) і Чернівецькій (+7%) областях, а також у Києві (+7%).

Водночас у Сумській (-20%), Кіровоградській (-20%) і Житомирській (-18%) областях спостерігалось падіння попиту.

