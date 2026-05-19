«Панование над вещью» вместо права собственности: нотариусы раскритиковали терминологию нового Гражданского кодекса
Нотариальная палата Украины высказала серьезные замечания к новой терминологии, которую предлагается внедрить в проекте нового Гражданского кодекса Украины №15150. В ведомстве заявили, что часть новых понятий является непонятной, не имеет устоявшейся практики применения и может создать проблемы для судов, нотариусов и государственных регистраторов.
Нотариальная палата раскритиковала новые юридические термины в проекте ГК
Так, Нотариальная палата обнародовала правовой анализ Книги 3 проекта Гражданского кодекса Украины №15150 от 28 апреля 2026 года, в котором отдельное внимание уделила новой терминологии документа.
Проект вводит значительное количество новых понятий и изменяет традиционный понятийный аппарат гражданского права.
Среди новых терминов, которые появляются в проекте:
- «подвалины»;
- «пановать»;
- «посидать»;
- «соразмерно», «несоразмерно», «равносоразмерно»;
- «правомочность»;
- «право ожидания»;
- «титул»;
- «социальный узуфрукт»;
- «единый недвижимый комплекс»;
- «неотчуждаемость вещи».
В документе также предлагается изменить отдельные языковые конструкции. Например:
- слово «которые» заменять на «что их»;
- словосочетание «в частности, например» — на «как-то».
В НПУ заявили о рисках для правоприменения
Нотариальная палата считает, что новый понятийный аппарат является сложным для понимания и практического применения.
В документе подчеркивается, что украинская судебная практика и цивилистическая теория уже много лет базируются на устоявшейся юридической терминологии. В то же время проект предлагает фактически новую систему понятий, содержание которых не всегда является очевидным.
Это может создать проблемы для нотариусов, судей, адвокатов, государственных регистраторов, владельцев недвижимости и бизнеса.
Кроме того, указывается, что новая терминология используется в проекте неравномерно и не всегда одинаково в разных книгах Гражданского кодекса.
Наибольшее количество вопросов вызвало понятие «панование над вещью»
Одним из наиболее дискуссионных нововведений стало использование понятия «панование».
В проекте вещное право определяется как право, которое позволяет лицу «пановать над вещью» и осуществлять непосредственное влияние на нее без содействия других лиц.
В Нотариальной палате заявили, что понятие «панование» является новым для украинского законодательства и не имеет четкого определения.
Из-за этого, по мнению НПУ, возникает ряд практических вопросов:
- чем «полное панование» отличается от «неполного панования»;
- как разграничить право собственности и аренду;
- как именно суды должны толковать границы такого «панования».
НПУ призвала к доработке проекта
В Нотариальной палате считают, что такие фундаментальные изменения терминологии требуют дополнительного обсуждения и глубокого правового анализа.
В документе подчеркивается, что без четких и понятных определений новые конструкции могут привести к правовой неопределенности и различному применению норм судами и органами государственной регистрации.
Напомним, что Верховная Рада приняла за основу с доработкой положений в соответствии с ч.1 ст.116 и с учетом предложений, изложенных в заключении главного комитета, законопроект № 15150, который предусматривает масштабное обновление и системный пересмотр гражданского права Украины. Решение поддержали 254 народных депутата.
Документ предлагает системный пересмотр частного права в девяти книгах, которые будут охватывать личные, вещные, семейные, наследственные и международные частноправовые отношения.
Как отмечается, изменения направлены на дерадянизцию законодательства и его приближение к современным европейским подходам.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Гражданском кодексе впервые пропишут правила опровержения распространенной в интернете информации.
Также из новой редакции исключена норма, которая определяла нежелание иметь детей как основание для расторжения брака.
Кроме того, новый проект Гражданского кодекса Украины № 15150 содержит ряд новелл, в частности по урегулированию вопросов посмертного отцовства.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.