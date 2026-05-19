«Панование над вещью» вместо права собственности: нотариусы раскритиковали терминологию нового Гражданского кодекса

В проекте нового ГК предлагается использовать термины «панование», «посидание» и «узуфрукт», которые ранее не применялись в украинском законодательстве.

Нотариальная палата Украины высказала серьезные замечания к новой терминологии, которую предлагается внедрить в проекте нового Гражданского кодекса Украины №15150. В ведомстве заявили, что часть новых понятий является непонятной, не имеет устоявшейся практики применения и может создать проблемы для судов, нотариусов и государственных регистраторов.

Нотариальная палата раскритиковала новые юридические термины в проекте ГК

Так, Нотариальная палата обнародовала правовой анализ Книги 3 проекта Гражданского кодекса Украины №15150 от 28 апреля 2026 года, в котором отдельное внимание уделила новой терминологии документа.

Проект вводит значительное количество новых понятий и изменяет традиционный понятийный аппарат гражданского права.

Среди новых терминов, которые появляются в проекте:

«подвалины»;

«пановать»;

«посидать»;

«соразмерно», «несоразмерно», «равносоразмерно»;

«правомочность»;

«право ожидания»;

«титул»;

«социальный узуфрукт»;

«единый недвижимый комплекс»;

«неотчуждаемость вещи».

В документе также предлагается изменить отдельные языковые конструкции. Например:

слово «которые» заменять на «что их»;

словосочетание «в частности, например» — на «как-то».

В НПУ заявили о рисках для правоприменения

Нотариальная палата считает, что новый понятийный аппарат является сложным для понимания и практического применения.

В документе подчеркивается, что украинская судебная практика и цивилистическая теория уже много лет базируются на устоявшейся юридической терминологии. В то же время проект предлагает фактически новую систему понятий, содержание которых не всегда является очевидным.

Это может создать проблемы для нотариусов, судей, адвокатов, государственных регистраторов, владельцев недвижимости и бизнеса.

Кроме того, указывается, что новая терминология используется в проекте неравномерно и не всегда одинаково в разных книгах Гражданского кодекса.

Наибольшее количество вопросов вызвало понятие «панование над вещью»

Одним из наиболее дискуссионных нововведений стало использование понятия «панование».

В проекте вещное право определяется как право, которое позволяет лицу «пановать над вещью» и осуществлять непосредственное влияние на нее без содействия других лиц.

В Нотариальной палате заявили, что понятие «панование» является новым для украинского законодательства и не имеет четкого определения.

Из-за этого, по мнению НПУ, возникает ряд практических вопросов:

чем «полное панование» отличается от «неполного панования»;

как разграничить право собственности и аренду;

как именно суды должны толковать границы такого «панования».

НПУ призвала к доработке проекта

В Нотариальной палате считают, что такие фундаментальные изменения терминологии требуют дополнительного обсуждения и глубокого правового анализа.

В документе подчеркивается, что без четких и понятных определений новые конструкции могут привести к правовой неопределенности и различному применению норм судами и органами государственной регистрации.

Напомним, что Верховная Рада приняла за основу с доработкой положений в соответствии с ч.1 ст.116 и с учетом предложений, изложенных в заключении главного комитета, законопроект № 15150, который предусматривает масштабное обновление и системный пересмотр гражданского права Украины. Решение поддержали 254 народных депутата.

Документ предлагает системный пересмотр частного права в девяти книгах, которые будут охватывать личные, вещные, семейные, наследственные и международные частноправовые отношения.

Как отмечается, изменения направлены на дерадянизцию законодательства и его приближение к современным европейским подходам.

