В Киеве снова выросли цены на продукты, топливо и проезд — что сильнее всего ударило по кошелькам

Больше всего в Киеве подорожали макароны, молоко, овощи и проезд в транспорте.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевлянам приходится тратить все больше средств на повседневные покупки и транспорт. За месяц в столице снова выросли потребительские цены — подорожание затронуло как продукты питания, так и топливо, медицинские услуги и перевозки. В то же время отдельные товары все же стали дешевле.

Согласно новым статистическим данным, потребительские цены в Киеве в апреле 2026 года по сравнению с мартом выросли на 1,2%, а с начала года — на 5,4%.

Больше всего в апреле подорожали макаронные изделия — на 8%. Также существенно выросли цены на молоко — на 7,3%, овощи — на 6,8% и сахар — на 5,4%.

Кроме продуктов, дороже стали топливо и масла — на 4,8%. На столько же повысилась стоимость проезда в автомобильном пассажирском транспорте. Железнодорожный пассажирский транспорт подорожал на 4,3%, так же, как и амбулаторные услуги.

Вместе с тем часть товаров в столице подешевела. Больше всего снизились цены на яйца — на 3,4%. Сыр и мягкий сыр стали дешевле на 3%, безалкогольные напитки — на 1,6%, а одежда и обувь — на 0,7%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.