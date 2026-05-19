  1. В Украине

В Киеве вводят пересадочный билет на разные виды транспорта за 60 грн

07:00, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пассажиры в течение 90 минут смогут без ограничений пересаживаться между метро и наземным коммунальным транспортом.
В Киеве вводят пересадочный билет на разные виды транспорта за 60 грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве планируют ввести новые тарифы на общественный транспорт, а также запустить пересадочный билет и безлимитные проездные для гостей столицы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно инициативе КГГА, пересадочный билет будет стоить 60 гривен и даст возможность пассажирам в течение 90 минут без ограничений пересаживаться между метро и наземным коммунальным транспортом.

Отдельно для гостей города хотят ввести специальные безлимитные проездные:

  • на 24 часа — 375 грн;
  • на 48 часов — 563 грн;
  • на 72 часа — 750 грн.

Отдельно отмечается, что поездки, приобретенные на транспортную карту до 14 июля 2026 года, останутся действительными до 14 сентября.

Ввести новые тарифы планируют с 15 июля после завершения регуляторных процедур, консультаций с общественностью и профсоюзами.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве хотят установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА транспорт

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Нотариусы не могут принимать е-карту плательщика налогов из Дії, несмотря на её внедрение: цифровая процедура до сих пор не урегулирована

Несмотря на цифровизацию госуслуг, использование е-карты плательщика налогов при нотариальных действиях до сих пор вызывает вопросы из-за несогласованности законодательства.

Под угрозой блокировки счета: ФОПов ограничат лимитом в 400 тысяч гривен

Борьба с теневыми схемами в банковской системе выливается в новые ограничения для предпринимателей: Меморандум вводит лимиты и усиливает контроль за операциями ФОП.

В Хмельницкой области врач оформила младенца на другую женщину: Верховный Суд признал это торговлей людьми

ВС отметил, что для квалификации торговли людьми в форме незаконной сделки в отношении ребенка цель эксплуатации не является обязательным признаком состава преступления.

ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости

Судьи Виктория Корецькая и Наталья Ефименко подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

77 реформ в год: как обновили судебную систему и усилили роль НАБУ и САП

Украина выполнила 77 мероприятий Дорожной карты по верховенству права: запуск отбора 2000 судей и лидерство в регулировании лоббирования должно приблизить Украину к вступлению в ЕС к 2030 году.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]