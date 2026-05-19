В Киеве вводят пересадочный билет на разные виды транспорта за 60 грн

В Киеве планируют ввести новые тарифы на общественный транспорт, а также запустить пересадочный билет и безлимитные проездные для гостей столицы.

Согласно инициативе КГГА, пересадочный билет будет стоить 60 гривен и даст возможность пассажирам в течение 90 минут без ограничений пересаживаться между метро и наземным коммунальным транспортом.

Отдельно для гостей города хотят ввести специальные безлимитные проездные:

на 24 часа — 375 грн;

на 48 часов — 563 грн;

на 72 часа — 750 грн.

Отдельно отмечается, что поездки, приобретенные на транспортную карту до 14 июля 2026 года, останутся действительными до 14 сентября.

Ввести новые тарифы планируют с 15 июля после завершения регуляторных процедур, консультаций с общественностью и профсоюзами.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве хотят установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн.

