«Панування над річчю» замість права власності: нотаріуси розкритикували термінологію нового Цивільного кодексу
Нотаріальна палата України висловила серйозні зауваження до нової термінології, яку пропонується запровадити у проєкті нового Цивільного кодексу України №15150. У відомстві заявили, що частина нових понять є незрозумілою, не має усталеної практики застосування та може створити проблеми для судів, нотаріусів і державних реєстраторів.
Так, Нотаріальна палата оприлюднила правовий аналіз Книги 3 проєкту Цивільного кодексу України №15150 від 28 квітня 2026 року, в якому окрему увагу приділила новій термінології документа.
Проєкт запроваджує значну кількість нових понять та змінює традиційний понятійний апарат цивільного права.
Серед нових термінів, які з’являються у проєкті:
- «підвалини»;
- «панувати»;
- «посідати»;
- «домірно», «недомірно», «рівнодомірно»;
- «правоможність»;
- «право очікування»;
- «титул»;
- «соціальний узуфрукт»;
- «єдиний нерухомий комплекс»;
- «невідчужуваність речі».
У документі також пропонується змінити окремі мовні конструкції. Наприклад:
- слово «які» замінювати на «що їх»;
- словосполучення «зокрема, наприклад» — на «як-от».
У НПУ заявили про ризики для правозастосування
Нотаріальна палата вважає, що новий понятійний апарат є складним для розуміння та практичного застосування.
У документі наголошується, що українська судова практика та цивілістична теорія вже багато років базуються на усталеній юридичній термінології. Водночас проєкт пропонує фактично нову систему понять, зміст яких не завжди є очевидним.
Це може створити проблеми для нотаріусів, суддів, адвокатів, державних реєстраторів, власників нерухомості та бізнесу.
Крім того, вказується, що нова термінологія використовується у проєкті нерівномірно та не завжди однаково в різних книгах Цивільного кодексу.
Найбільше запитань викликало поняття «панування над річчю»
Одним із найбільш дискусійних нововведень стало використання поняття «панування».
У проєкті речове право визначається як право, яке дозволяє особі «панувати над річчю» та здійснювати безпосередній вплив на неї без сприяння інших осіб.
У Нотаріальній палаті заявили, що поняття «панування» є новим для українського законодавства і не має чіткого визначення.
Через це, на думку НПУ, виникає низка практичних питань:
- чим «повне панування» відрізняється від «неповного панування»;
- як відмежувати право власності від оренди;
- як саме суди повинні тлумачити межі такого «панування».
НПУ закликала до доопрацювання проєкту
У Нотаріальній палаті вважають, що такі фундаментальні зміни термінології потребують додаткового обговорення та глибокого правового аналізу.
У документі підкреслюється, що без чітких і зрозумілих визначень нові конструкції можуть призвести до правової невизначеності та різного застосування норм судами й органами державної реєстрації.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила за основу з доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116 та з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету законопроєкт № 15150, який передбачає масштабне оновлення та системний перегляд цивільного права України. Рішення підтримали 254 народні депутати.
Документ пропонує системний перегляд приватного права у дев’яти книгах, що охоплюватимуть особисті, речові, сімейні, спадкові та міжнародні приватні відносини.
Як зазначається, зміни спрямовані на дерадянізацію законодавства та наближення його до сучасних європейських підходів.
Як розповідала «Судово-юридична газета», у Цивільному кодексі вперше пропишуть правила спростування поширеної в інтернеті інформації.
Також з нової редакції вилучено норму, що визначала як підставу для розлучення небажання мати дітей.
Крім того, новий проєкт Цивільного кодексу України № 15150, який містить низку новел, зокрема щодо врегулювання питань посмертного батьківства.
