«Панування над річчю» замість права власності: нотаріуси розкритикували термінологію нового Цивільного кодексу

У проєкті нового ЦК пропонують використовувати терміни «панування», «посідання» та «узуфрукт», які раніше не застосовувалися в українському законодавстві.

Нотаріальна палата України висловила серйозні зауваження до нової термінології, яку пропонується запровадити у проєкті нового Цивільного кодексу України №15150. У відомстві заявили, що частина нових понять є незрозумілою, не має усталеної практики застосування та може створити проблеми для судів, нотаріусів і державних реєстраторів.

Нотаріальна палата розкритикувала нові юридичні терміни у проєкті ЦК

Так, Нотаріальна палата оприлюднила правовий аналіз Книги 3 проєкту Цивільного кодексу України №15150 від 28 квітня 2026 року, в якому окрему увагу приділила новій термінології документа.

Проєкт запроваджує значну кількість нових понять та змінює традиційний понятійний апарат цивільного права.

Серед нових термінів, які з’являються у проєкті:

«підвалини»;

«панувати»;

«посідати»;

«домірно», «недомірно», «рівнодомірно»;

«правоможність»;

«право очікування»;

«титул»;

«соціальний узуфрукт»;

«єдиний нерухомий комплекс»;

«невідчужуваність речі».

У документі також пропонується змінити окремі мовні конструкції. Наприклад:

слово «які» замінювати на «що їх»;

словосполучення «зокрема, наприклад» — на «як-от».

У НПУ заявили про ризики для правозастосування

Нотаріальна палата вважає, що новий понятійний апарат є складним для розуміння та практичного застосування.

У документі наголошується, що українська судова практика та цивілістична теорія вже багато років базуються на усталеній юридичній термінології. Водночас проєкт пропонує фактично нову систему понять, зміст яких не завжди є очевидним.

Це може створити проблеми для нотаріусів, суддів, адвокатів, державних реєстраторів, власників нерухомості та бізнесу.

Крім того, вказується, що нова термінологія використовується у проєкті нерівномірно та не завжди однаково в різних книгах Цивільного кодексу.

Найбільше запитань викликало поняття «панування над річчю»

Одним із найбільш дискусійних нововведень стало використання поняття «панування».

У проєкті речове право визначається як право, яке дозволяє особі «панувати над річчю» та здійснювати безпосередній вплив на неї без сприяння інших осіб.

У Нотаріальній палаті заявили, що поняття «панування» є новим для українського законодавства і не має чіткого визначення.

Через це, на думку НПУ, виникає низка практичних питань:

чим «повне панування» відрізняється від «неповного панування»;

як відмежувати право власності від оренди;

як саме суди повинні тлумачити межі такого «панування».

НПУ закликала до доопрацювання проєкту

У Нотаріальній палаті вважають, що такі фундаментальні зміни термінології потребують додаткового обговорення та глибокого правового аналізу.

У документі підкреслюється, що без чітких і зрозумілих визначень нові конструкції можуть призвести до правової невизначеності та різного застосування норм судами й органами державної реєстрації.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила за основу з доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116 та з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету законопроєкт № 15150, який передбачає масштабне оновлення та системний перегляд цивільного права України. Рішення підтримали 254 народні депутати.

Документ пропонує системний перегляд приватного права у дев’яти книгах, що охоплюватимуть особисті, речові, сімейні, спадкові та міжнародні приватні відносини.

Як зазначається, зміни спрямовані на дерадянізацію законодавства та наближення його до сучасних європейських підходів.

