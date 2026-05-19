  Законодавство
  В Україні

В Україні створять реєстр ГМО та перепишуть правила для продуктів у магазинах: деталі нового закону

07:18, 19 травня 2026
Походження продуктів із ГМО в Україні хочуть зробити повністю відстежуваним — що змінить новий закон.
Маркування продуктів із ГМО, контроль їх переміщення, окремий державний реєстр та нові правила для бізнесу — вже з осені 2026 року в Україні суттєво зміниться система обігу генетично модифікованих організмів. Нові вимоги стосуватимуться не лише виробників, а й імпортерів, продавців і компаній, які працюють із продукцією, що містить ГМО.

Із 16 вересня 2026 року набуде чинності Закон «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції». Одночасно втратить чинність чинний закон «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».

Новий закон запроваджує більш комплексну систему державного регулювання у сфері ГМО та продукції, виробленої з їх використанням. Документ визначає сучасні підходи до контролю, обліку та моніторингу генетично модифікованих організмів на ринку.

Одним із ключових нововведень стане створення Державного реєстру ГМО. У ньому міститиметься інформація про зареєстровані ГМО, їхнє джерело та цілі використання. Передбачається, що це дозволить державі здійснювати облік, моніторинг і контроль усіх дозволених до використання ГМО та продукції, виробленої з них.

Також закон передбачає нову процедуру державної реєстрації ГМО та гармонізацію українських правил із практиками Європейського Союзу.

Окрему увагу приділено вимогам до маркування продукції з ГМО та правилам її розміщення на ринку. Очікується, що це підвищить прозорість для споживачів та дозволить краще відстежувати походження продукції.

Крім того, документ встановлює процедури контролю транспортування, зберігання, переміщення та утилізації ГМО і продукції, що їх містить.

Нове законодавство також посилює роль державних органів у сфері нагляду за поводженням із ГМО — від етапу реєстрації до постмаркетингового моніторингу продукції.

Очікується, що нові правила мають систематизувати обіг ГМО в Україні, забезпечити належний рівень біобезпеки та встановити більш прозорі умови для бізнесу і споживачів.

