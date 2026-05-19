Кальян у кафе може обернутися закладу штрафом у 15 тисяч гривень: що каже закон

За попільнички, кальяни та куріння у ресторанах та кафе закладам загрожує штраф від 3 до 15 тисяч гривень.

Літня тераса кафе не завжди означає, що там дозволено курити. Якщо майданчик має дах або хоча б дві стіни чи перегородки, він уже вважається приміщенням, а отже — підпадає під заборону на куріння. Це стосується не лише звичайних сигарет, а й кальянів, електронних сигарет та пристроїв для нагрівання тютюну. За порушення заклади можуть отримати штрафи, а відвідувачі — поскаржитися до органів захисту прав споживачів.

Так, в Україні законом «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» заборонено куріння, вживання та використання тютюнових виробів, електронних сигарет, кальянів, трав’яних виробів для куріння та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння у приміщеннях закладів ресторанного господарства.

Обмеження поширюються на кафе, бари, ресторани та інші заклади громадського харчування. Також заборона стосується літніх майданчиків, якщо вони розташовані у приміщенні або є його частиною.

Згідно із законодавчим визначенням, приміщенням вважається будь-який простір, який має дах та/або обмежений щонайменше двома стінами чи перегородками — незалежно від матеріалу конструкцій та того, чи є вони постійними або тимчасовими.

Крім того, закладам ресторанного господарства заборонено розміщувати інформацію про послуги приготування кальянів. Згадки про кальяни у меню, на плакатах чи рекламних матеріалах підпадають під заборону реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів.

Заклади ресторанного господарства також зобов’язані розміщувати інформаційні знаки про заборону куріння, не допускати порушень у заборонених місцях та забезпечувати дотримання антитютюнового законодавства.

За порушення вимог передбачені штрафи. Зокрема, за розміщення попільничок, кальянів або допущення куріння у приміщеннях закладів ресторанного господарства штраф становить 3 тисячі гривень. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу зростає до 15 тисяч гривень.

У Держпродспоживслужбі закликали відвідувачів повідомляти про випадки порушення права на бездимне середовище до управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами. Для звернення необхідно вказати назву закладу та адресу здійснення ним господарської діяльності.

