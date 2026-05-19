Кабмін розгляне ідею бронювання українців замість залучення трудових мігрантів

Серед пропозицій — високі збори за найм іноземців та пріоритет працевлаштування громадян України.

На тлі активних дискусій про залучення іноземної робочої сили в Україні петиція із закликом змінити підхід держави до ринку праці набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер ініціативу розгляне Кабінет міністрів.

Її авторка вимагає від уряду відмовитися від політики масового працевлаштування іноземців та зробити ставку на повернення українців з-за кордону, бронювання працівників у критичних галузях і підтримку національного ринку праці.

Документ з’явився на сайті уряду 11 травня, а вже станом на 19 травня подолав необхідний поріг підтримки.

У петиції пропонують розробити та впровадити Державну стратегію захисту національного ринку праці. Її головна ідея — забезпечити пріоритет українських працівників, зокрема громадян, які виїхали за кордон і готові повернутися до України для роботи у сферах, критично важливих для економіки та відбудови країни.

Авторка ініціативи закликає Кабмін запровадити програму «Трудове повернення». Вона передбачає гарантоване бронювання від мобілізації для українців, які погодяться повернутися та працювати у будівництві, енергетиці, промисловості й інших стратегічних галузях.

Також серед вимог — заборона видачі дозволів на роботу іноземцям у тих секторах, де кадровий дефіцит можна компенсувати шляхом бронювання чинних працівників або повернення українців із-за кордону. Окремо пропонується запровадити високий збір для роботодавців за найм іноземної робочої сили.

Крім того, петиція містить вимогу щодо обов’язкових іспитів з української мови та історії для іноземних працівників. Також пропонується створити механізм, за яким іноземці працездатного віку, які претендують на перебування в Україні, мають бути залучені до оборони держави через контрактну службу.

Ще однією ініціативою є анулювання дозволів на перебування та роботу в Україні у разі порушення законів або «неповаги до національних цінностей». Авторка наголошує, що український працівник «має бути у пріоритеті», а трудова міграція повинна залишатися винятком, а не системним механізмом заміщення громадян України.

Чому тема трудових мігрантів стала актуальною

Поява петиції відбувається на тлі дедалі активнішого залучення іноземної робочої сили українським бізнесом через гострий кадровий дефіцит.

За даними Forbes Ukraine, понад місяць тому керівник Офісу Президента доручив Міністерству закордонних справ та СБУ переглянути перелік держав для спрощеного залучення трудових мігрантів. До списку наразі входять близько 70 країн, серед яких Афганістан, Ірак, Пакистан, Марокко, Бангладеш, Таджикистан та Єгипет.

Попри складні бюрократичні процедури, роботодавці вже активно наймають працівників із цих країн. Зокрема, як повідомив Державний центр зайнятості, громадяни Бангладеш отримали 599 дозволів на роботу в Україні.

Найбільший попит на іноземних працівників зараз спостерігається у:

будівництві;

переробній промисловості;

торгівлі;

логістиці;

сфері обслуговування.

Представники бізнесу пояснюють потребу в залученні трудових мігрантів дефіцитом кадрів, який виник через мобілізацію, виїзд частини населення за кордон та демографічні втрати. Водночас критики такої політики заявляють, що держава насамперед має створити умови для повернення українців і бронювання працівників у стратегічних галузях.

