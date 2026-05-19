  1. В Україні

МВФ і ЄС наполягають на ПДВ для іноземних посилок в Україні — Bloomberg

09:58, 19 травня 2026
ЄС планує прив’язати частину допомоги Україні до вимоги МВФ про запровадження ПДВ на іноземні посилки.
Європейський Союз планує пов’язати частину фінансової допомоги Україні з ухваленням змін до оподаткування іноземних посилок. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Йдеться про частину пакета допомоги обсягом 90 млрд євро. Податкова вимога застосовуватиметься до так званої макрофінансової частини кредиту вартістю 8,4 мільярда євро.

За даними агентства, умовою отримання цих коштів може стати ухвалення законодавства, яке розширить перелік іноземних посилок, що підлягатимуть оподаткуванню 20-відсотковим податком на додану вартість.

Як повідомляється, країни-члени ЄС у понеділок, 18 травня, уже погодили умови програми макрофінансової допомоги. Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що «програма зміцнить економічну та фінансову стійкість України, одночасно підтримуючи зусилля з реформ та боротьби з корупцією».

Зазначається, що перший транш запланований у червні, другий — у вересні, а третій — до кінця року після завершення реформ.

Видання зазначає, що ця вимога щодо оподаткування посилок відображає умову Міжнародного валютного фонду у межах програми допомоги на 700 млн доларів.

Водночас податкова ініціатива викликає значний суспільний спротив в Україні. За словами одного з народних депутатів, наразі в парламенті може не вистачити голосів для підтримки відповідного законопроєкту. Для підтримки у Раді потрібно щонайменше 226 голосів.

Речник Міністерства фінансів Дмитро Герасименя повідомив Bloomberg, що уряд продовжує роботу над завершенням угоди про позику ЄС та її умов до її ратифікації парламентом.

За даними агентства, МВФ та ЄС також погодилися відкласти на рік ще одну чутливу податкову реформу, яка мала б розширити коло українських підприємців — платників ПДВ.

